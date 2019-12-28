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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1725172617271728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:58

югин
Я получал 1-й транш на карту АЛЬФА Ультра и ФОРВАРД Ощадный (не карточный!) для жены :lol:.
И вход, и любой выход (СЭП, касса, АТМ, Р2Р) без комиссий, но есть достаточно гуманные лимиты, поэтому для больших сумм следует уточнять.
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:56

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Укргаз - зачисление бесплатно, выход есть разный. Поддерживаю выше - альфа для этого самое то, но у меня там и так перелимит.

Отправлено с моего I4213 через Tapatalk
orhidf
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