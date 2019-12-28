югин
Я получал 1-й транш на карту АЛЬФА Ультра и ФОРВАРД Ощадный (не карточный!) для жены .
И вход, и любой выход (СЭП, касса, АТМ, Р2Р) без комиссий, но есть достаточно гуманные лимиты, поэтому для больших сумм следует уточнять.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:58
югин
Я получал 1-й транш на карту АЛЬФА Ультра и ФОРВАРД Ощадный (не карточный!) для жены .
И вход, и любой выход (СЭП, касса, АТМ, Р2Р) без комиссий, но есть достаточно гуманные лимиты, поэтому для больших сумм следует уточнять.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:56
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Укргаз - зачисление бесплатно, выход есть разный. Поддерживаю выше - альфа для этого самое то, но у меня там и так перелимит.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 17:36
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Кто считает поступления и расходы Фонда в ВТБ, какая разница между дебетом и кредитом?
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:29
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
По моим прикидкам, ориентировочно, на накопительном счете ВТБ сейчас 19.1 - 19.6 % "грязными" (без учета затрат Фонда).
Додано: Сер 29 січ, 2020 19:50
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:31
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
На накопительном счете.
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:18
Doubting Thomas
Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО, а именно 169 860 500 гривен, и сделка, таким образом, была завершена:
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