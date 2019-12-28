югин Я получал 1-й транш на карту АЛЬФА Ультра и ФОРВАРД Ощадный (не карточный!) для жены . И вход, и любой выход (СЭП, касса, АТМ, Р2Р) без комиссий, но есть достаточно гуманные лимиты, поэтому для больших сумм следует уточнять.
Doubting Thomas Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО, а именно 169 860 500 гривен, и сделка, таким образом, была завершена: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b
Igneus написав:Doubting Thomas Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО, а именно 169 860 500 гривен, и сделка, таким образом, была завершена: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b
Это хорошо или плохо? Пока нет даты выплаты и процентной части от суммы кредиторской задолженности
Igneus написав:Doubting Thomas Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО, а именно 169 860 500 гривен, и сделка, таким образом, была завершена: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b
Это хорошо или плохо? Пока нет даты выплаты и процентной части от суммы кредиторской задолженности
В перспективе, конечно, хорошо, так как почти 170 млн.грн. только по одной этой сделке от 643,7 млн.грн. требований очереди № 4 будет означать еще +26,4% их погашения.
Igneus написав:Doubting Thomas Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО, а именно 169 860 500 гривен, и сделка, таким образом, была завершена: https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b
Это хорошо или плохо? Пока нет даты выплаты и процентной части от суммы кредиторской задолженности
В перспективе, конечно, хорошо, так как почти 170 млн.грн. только по одной этой сделке от 643,7 млн.грн. требований очереди № 4 будет означать еще +26,4% их погашения.