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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1726172717281729>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:58

югин
Я получал 1-й транш на карту АЛЬФА Ультра и ФОРВАРД Ощадный (не карточный!) для жены :lol:.
И вход, и любой выход (СЭП, касса, АТМ, Р2Р) без комиссий, но есть достаточно гуманные лимиты, поэтому для больших сумм следует уточнять.
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 15:56

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Укргаз - зачисление бесплатно, выход есть разный. Поддерживаю выше - альфа для этого самое то, но у меня там и так перелимит.

Отправлено с моего I4213 через Tapatalk
orhidf
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:36

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Кто считает поступления и расходы Фонда в ВТБ, какая разница между дебетом и кредитом?
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:29

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

По моим прикидкам, ориентировочно, на накопительном счете ВТБ сейчас 19.1 - 19.6 % "грязными" (без учета затрат Фонда).
prost
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 19:50

  prost написав:По моим прикидкам, ориентировочно, на накопительном счете ВТБ сейчас 19.1 - 19.6 % "грязными" (без учета затрат Фонда).


Это имеется в виду всех денег на счету или денег, на которых нет ареста?
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:31

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

На накопительном счете.
prost
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:18

Doubting Thomas
Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО, а именно 169 860 500 гривен, и сделка, таким образом, была завершена:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:45

  Igneus написав:Doubting Thomas
Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО, а именно 169 860 500 гривен, и сделка, таким образом, была завершена:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b

Это хорошо или плохо? Пока нет даты выплаты и процентной части от суммы кредиторской задолженности
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:08

  sens написав:
  Igneus написав:Doubting Thomas
Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО, а именно 169 860 500 гривен, и сделка, таким образом, была завершена:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b

Это хорошо или плохо? Пока нет даты выплаты и процентной части от суммы кредиторской задолженности

В перспективе, конечно, хорошо, так как почти 170 млн.грн. только по одной этой сделке от 643,7 млн.грн. требований очереди № 4 будет означать еще +26,4% их погашения.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:18

  Igneus написав:
  sens написав:
  Igneus написав:Doubting Thomas
Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО, а именно 169 860 500 гривен, и сделка, таким образом, была завершена:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-12-04-000022-b

Это хорошо или плохо? Пока нет даты выплаты и процентной части от суммы кредиторской задолженности

В перспективе, конечно, хорошо, так как почти 170 млн.грн. только по одной этой сделке от 643,7 млн.грн. требований очереди № 4 будет означать еще +26,4% их погашения.

а где будут брать остаток,кроме ДонЖД
никому не верю
sens
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