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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1726172717281729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:26

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:а где будут брать остаток,кроме ДонЖД

На сейчас уже готовые к выплате 70 млн. за Экватор, а также помельче суммы за участки в Козине, недвижимость на Ковалевского в Одессе и Примеровской в Харькове. После снятия арестов таунхаузы на Метрологической.
Если повезет и далее с продажей пулов кредитов, то может быть от них и еще перепадет. "Железобетонная" гарантия для очереди № 4 - этой главный офис ВТБ. Но я думаю, что он пойдет уже не нам, а юридическим лицам.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:01

  Igneus написав:Doubting Thomas
Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО

Увы, не попал я на Пушкинскую, третий день валяюсь с гриппом (отечественным) :cry: .
Но сегодняшнее закрытие сделки на 170 млн. способно излечить даже от коронавирусного :lol: !
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:08

  Doubting Thomas написав:
  Igneus написав:Doubting Thomas
Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491 на сумму О-ГО-ГО

Увы, не попал я на Пушкинскую, третий день валяюсь с гриппом (отечественным) :cry: .
Но сегодняшнее закрытие сделки на 170 млн. способно излечить даже от коронавирусного :lol: !

Выздоравливайте побыстрее, поскольку, я думаю, что многие вкладчики ВТБ уважают Вас за скрупулезное ведение статистики по продаже его активов.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:25

  prost написав:По моим прикидкам, ориентировочно, на накопительном счете ВТБ сейчас 19.1 - 19.6 % "грязными" (без учета затрат Фонда).


20% это слишком мало Вы посчитали.

По моим оценкам в феврале будет закрыта 4,6 очереди. Где-то с понедельника Фонд начнет оформлять документы на выплаты, не оформлял ранее, поскольку много бумажной работы. Даже если грубо сложить Экватор, Метрологическую, те участки в Козине, пару зданий, то 20% никак не получается. Точно больше. Аресты с Метрологической сняты, но Вы отписались, что речь о накопительном счете, поэтому это не имеет значения.
rsq
 
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