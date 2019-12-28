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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:26
sens написав:
а где будут брать остаток,кроме ДонЖД
На сейчас уже готовые к выплате 70 млн. за Экватор, а также помельче суммы за участки в Козине, недвижимость на Ковалевского в Одессе и Примеровской в Харькове. После снятия арестов таунхаузы на Метрологической.
Если повезет и далее с продажей пулов кредитов, то может быть от них и еще перепадет. "Железобетонная" гарантия для очереди № 4 - этой главный офис ВТБ. Но я думаю, что он пойдет уже не нам, а юридическим лицам.
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Igneus
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:01
Igneus написав:Doubting Thomas
Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491
на сумму О-ГО-ГО
Увы, не попал я на Пушкинскую, третий день валяюсь с гриппом (отечественным)
.
Но сегодняшнее закрытие сделки на 170 млн. способно излечить даже от коронавирусного
!
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Doubting Thomas
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:08
Doubting Thomas написав: Igneus написав:Doubting Thomas
Интересно, а что Вам сказали в ВТБ, если ходили к ним, поскольку сегодня был заключен договор покупки-продажи лота GL19N214491
на сумму О-ГО-ГО
Увы, не попал я на Пушкинскую, третий день валяюсь с гриппом (отечественным)
.
Но сегодняшнее закрытие сделки на 170 млн. способно излечить даже от коронавирусного
!
Выздоравливайте побыстрее, поскольку, я думаю, что многие вкладчики ВТБ уважают Вас за скрупулезное ведение статистики по продаже его активов.
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Igneus
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:25
prost написав:
По моим прикидкам, ориентировочно, на накопительном счете ВТБ сейчас 19.1 - 19.6 % "грязными" (без учета затрат Фонда).
20% это слишком мало Вы посчитали.
По моим оценкам в феврале будет закрыта 4,6 очереди. Где-то с понедельника Фонд начнет оформлять документы на выплаты, не оформлял ранее, поскольку много бумажной работы. Даже если грубо сложить Экватор, Метрологическую, те участки в Козине, пару зданий, то 20% никак не получается. Точно больше. Аресты с Метрологической сняты, но Вы отписались, что речь о накопительном счете, поэтому это не имеет значения.
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rsq
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