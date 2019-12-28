Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:23

rsq написав: prost написав: По моим прикидкам, ориентировочно, на накопительном счете ВТБ сейчас 19.1 - 19.6 % "грязными" (без учета затрат Фонда). По моим прикидкам, ориентировочно, на накопительном счете ВТБ сейчас 19.1 - 19.6 % "грязными" (без учета затрат Фонда).



20% это слишком мало Вы посчитали.



По моим оценкам в феврале будет закрыта 4,6 очереди. Где-то с понедельника Фонд начнет оформлять документы на выплаты, не оформлял ранее, поскольку много бумажной работы. Даже если грубо сложить Экватор, Метрологическую, те участки в Козине, пару зданий, то 20% никак не получается. Точно больше. Аресты с Метрологической сняты, но Вы отписались, что речь о накопительном счете, поэтому это не имеет значения. 20% это слишком мало Вы посчитали.По моим оценкам в феврале будет закрыта 4,6 очереди. Где-то с понедельника Фонд начнет оформлять документы на выплаты, не оформлял ранее, поскольку много бумажной работы. Даже если грубо сложить Экватор, Метрологическую, те участки в Козине, пару зданий, то 20% никак не получается. Точно больше. Аресты с Метрологической сняты, но Вы отписались, что речь о накопительном счете, поэтому это не имеет значения.

Конечно, нужно различать суммы, которые внесены на накопительный счет ВТБ по тем активам, по которым нет арестов, других каких-либо ограничений и по которым уже заключены договоры покупки-продажи, а поэтому за их счет можно делать выплаты кредиторам (например, пул активов по лоту № GL19N214491, Экватор, земельные участки в Козине и в Гатном, недвижимость на Ковалевского в Одессе и Примеровской в Харькове), и по тем активам, по которым есть аресты, другие ограничения и по которым еще не заключены договоры покупки-продажи, а поэтому за их счет еще нельзя делать выплаты кредиторам (например, таунхаузы на Метрологической).Кстати, если аресты с 23 таунхаузов на Метрологической уже сняты, то по этим активам должны уже заключаться договоры покупки-продажи, но этого не происходит и ни одного договора еще не заключено: