sens написав:а где будут брать остаток,кроме ДонЖД
На сейчас уже готовые к выплате 70 млн. за Экватор, а также помельче суммы за участки в Козине, недвижимость на Ковалевского в Одессе и Примеровской в Харькове. После снятия арестов таунхаузы на Метрологической. Если повезет и далее с продажей пулов кредитов, то может быть от них и еще перепадет. "Железобетонная" гарантия для очереди № 4 - этой главный офис ВТБ. Но я думаю, что он пойдет уже не нам, а юридическим лицам.
prost написав:По моим прикидкам, ориентировочно, на накопительном счете ВТБ сейчас 19.1 - 19.6 % "грязными" (без учета затрат Фонда).
20% это слишком мало Вы посчитали.
По моим оценкам в феврале будет закрыта 4,6 очереди. Где-то с понедельника Фонд начнет оформлять документы на выплаты, не оформлял ранее, поскольку много бумажной работы. Даже если грубо сложить Экватор, Метрологическую, те участки в Козине, пару зданий, то 20% никак не получается. Точно больше. Аресты с Метрологической сняты, но Вы отписались, что речь о накопительном счете, поэтому это не имеет значения.
prost написав:По моим прикидкам, ориентировочно, на накопительном счете ВТБ сейчас 19.1 - 19.6 % "грязными" (без учета затрат Фонда).
20% это слишком мало Вы посчитали.
По моим оценкам в феврале будет закрыта 4,6 очереди. Где-то с понедельника Фонд начнет оформлять документы на выплаты, не оформлял ранее, поскольку много бумажной работы. Даже если грубо сложить Экватор, Метрологическую, те участки в Козине, пару зданий, то 20% никак не получается. Точно больше. Аресты с Метрологической сняты, но Вы отписались, что речь о накопительном счете, поэтому это не имеет значения.
Конечно, нужно различать суммы, которые внесены на накопительный счет ВТБ по тем активам, по которым нет арестов, других каких-либо ограничений и по которым уже заключены договоры покупки-продажи, а поэтому за их счет можно делать выплаты кредиторам (например, пул активов по лоту № GL19N214491, Экватор, земельные участки в Козине и в Гатном, недвижимость на Ковалевского в Одессе и Примеровской в Харькове), и по тем активам, по которым есть аресты, другие ограничения и по которым еще не заключены договоры покупки-продажи, а поэтому за их счет еще нельзя делать выплаты кредиторам (например, таунхаузы на Метрологической).
prost написав:По моим прикидкам, ориентировочно, на накопительном счете ВТБ сейчас 19.1 - 19.6 % "грязными" (без учета затрат Фонда).
20% это слишком мало Вы посчитали.
По моим оценкам в феврале будет закрыта 4,6 очереди. Где-то с понедельника Фонд начнет оформлять документы на выплаты, не оформлял ранее, поскольку много бумажной работы. Даже если грубо сложить Экватор, Метрологическую, те участки в Козине, пару зданий, то 20% никак не получается. Точно больше. Аресты с Метрологической сняты, но Вы отписались, что речь о накопительном счете, поэтому это не имеет значения.
Конечно, нужно различать суммы, которые внесены на накопительный счет ВТБ по тем активам, по которым нет арестов, других каких-либо ограничений и по которым уже заключены договоры покупки-продажи, а поэтому за их счет можно делать выплаты кредиторам (например, пул активов по лоту № GL19N214491, Экватор, земельные участки в Козине и в Гатном, недвижимость на Ковалевского в Одессе и Примеровской в Харькове), и по тем активам, по которым есть аресты, другие ограничения и по которым еще не заключены договоры покупки-продажи, а поэтому за их счет еще нельзя делать выплаты кредиторам (например, таунхаузы на Метрологической).
На следующей неделе должна обновится информации на Прозоро по Метрологической. В прошлом году сумма арестованных денег на счету достигала 90 млн. грн. Я ни один раз обращал внимание, что разница между поступлениями и тратами большая очень по отчетности. Конечно что-то ФОнд резервировал на текущие нужды, но не столь большие суммы.
Банк ВТБ (Российская Федерация) прямо интригует в последнее время. Недвижимость на Ковалевского в Одессе и Примеровской в Харькове уже продана по приемлемым ценам и кредиторы очереди № 4 готовы за счет этих продаж получить возмещение своих требований, а Банк ВТБ (Росийская Федерация) жалуется в Фонд по поводу этих торгов (пункт 33 порядка дня заседания Комиссии Фонда по рассмотрению жалоб и подготовке предложений): http://torgi.fg.gov.ua/upload/tmp/RISHE ... 1.2020.pdf
И чем же Банку ВТБ (Росийская Федерация) именно эти объекты приглянулись, что он возражает против расставания дочернего украинского банка с ними? Может Михалыч из Одессы и кто-там у нас из потерпевших в Харькове, Саша вроде-бы, поведают всем об этой интриге? Такое впечатление, что Банк ВТБ (Росийская Федерация) готовит почву для возрождения своего дочернего банка, а в этих помещениях будут его одесское и харьковское отделения! Осталось только докапитализировать дочерний банк на 7 млрд.грн. по неблагоприятному сценарию, спрогнозированному НБУ, и "покойник" может воскреснуть, благо что главный офис в Киеве еще не продан
Igneus написав:И чем же Банку ВТБ (Росийская Федерация) именно эти объекты приглянулись, что он возражает против расставания дочернего украинского банка с ними? Может Михалыч из Одессы и кто-там у нас из потерпевших в Харькове, Саша вроде-бы, поведают всем об этой интриге? Такое впечатление, что Банк ВТБ (Росийская Федерация) готовит почву для возрождения своего дочернего банка, а в этих помещениях будут его одесское и харьковское отделения! Осталось только докапитализировать дочерний банк на 7 млрд.грн. по неблагоприятному сценарию, спрогнозированному НБУ, и "покойник" может воскреснуть, благо что главный офис в Киеве еще не продан
Я не пророк и не ясновидящий, что бы знать о их мыслях и планах, но могу высказать свое мнение о котором писал ранее, что офис на спуске Ковалевеского отлично подойдет для компании желающей находиться в неплохом, тихом и непроходном месте рядом с центром что бы не привлекать внимание, к нему от транспорта довольно долго идти пешком до любой остановки, такой себе райончик старых трущеб и спальных высоток новостроя на месте трущеб, отделение там можно открыть только если рассчитываешь работать с юриками (на машинах), мало кто из жителей Одессы знает вообще где этот закоулок находится.
Igneus Закрытые отделения ВТБ располагались в традиционных для Харькова( для расположения банков) местах - в самом центре с удобной транспортной развязкой, с высокой проходимостью и т.д. Примеровская - мало известное место, хотя и в центре, к тому же это вроде бы гостиница с баней ,сауной и т.д. Логика и мотивы ВТБ РФ не понятна в отношении этого помещения(нет информации по этому поводу)