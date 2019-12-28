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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:52
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
По пессимистическим прогнозам кредиторы 7-й очереди получат 50%. Хочу вспомнить заявление укро-ВТб, где было указано, про "с большим запасом хватает для удовлетворения всех требований кредиторов". Также учитывая факт сворачивания до нуля ПИБ, и усыхания Сбербанка на 10%, очевидным, как на меня есть факт-СОХАРНИТЬ ЛИЦО. Ну мы жаловались, когда видели, что разворовывались активы, но мы ничего не смогли сделать.
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