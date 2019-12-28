RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1727172817291730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:52

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

По пессимистическим прогнозам кредиторы 7-й очереди получат 50%. Хочу вспомнить заявление укро-ВТб, где было указано, про "с большим запасом хватает для удовлетворения всех требований кредиторов". Также учитывая факт сворачивания до нуля ПИБ, и усыхания Сбербанка на 10%, очевидным, как на меня есть факт-СОХАРНИТЬ ЛИЦО. Ну мы жаловались, когда видели, что разворовывались активы, но мы ничего не смогли сделать.

http://финбаланс.ком.юа/news/sberbank- ... -rik-na-10
rsq
 
Повідомлень: 99
З нами з: 14.11.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 00:36

Денег нет, вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настр

http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... m-finansiv

ПРЕС-РЕЛІЗ

03.02.2020 Фонд гарантування вкладів перерахував 2 млрд грн Міністерству фінансів України: 1,3 млрд грн за векселями та 0,7 млрд грн за відсотками. Таким чином Фонд продовжив дострокове погашення заборгованості за позиками, взятими у держави для здійснення гарантованих виплат вкладникам у 2014-2017 рр.

З урахуванням цього дострокового погашення Фонд загалом повернув більше 43 млрд грн, тобто понад половину суми своїх запозичень, взятих у 2014-2017 рр. у Національного банку України і Міністерства фінансів України:

- у 2019 р. повністю погашено борг перед НБУ на суму 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн - сплачені відсотки;

- 17,7 млрд грн - погашення кредитів Міністерства фінансів, з яких близько 6,2 млрд грн – сплачені відсотки.

Завдяки цьому достроковому погашенню також зменшилась база нарахування процентів за позиками, і нині залишок боргових зобов’язань Фонду становить 48,14 млрд грн у вигляді векселів та ще понад 65,71 млрд грн відсотків.

Відповідно до Закону, поданого Президентом України і ухваленого ВРУ у січні, ці кошти будуть спрямовані до Фонду розвитку підприємництва.


Что тут сказать :? все великое сказали уже до нас :mrgreen:



до революции, я был слепой.....я его встретил, теперь он музыкальный критик.....кража гораздо лучше ограбления, только кража :arrow: я наконец то понял кого мне напоминает Зеленский :idea:

Михалыч
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1727172817291730
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 823, 824, 825
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8249 1499519
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 19:06
RuslanKyiv
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4841, 4842, 4843
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48421 24658684
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 23:23
diplomnet
Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 1 ... 1124, 1125, 1126
Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07
11254 2631995
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 23:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (374)
04.02.2020 00:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.