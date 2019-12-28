По пессимистическим прогнозам кредиторы 7-й очереди получат 50%. Хочу вспомнить заявление укро-ВТб, где было указано, про "с большим запасом хватает для удовлетворения всех требований кредиторов". Также учитывая факт сворачивания до нуля ПИБ, и усыхания Сбербанка на 10%, очевидным, как на меня есть факт-СОХАРНИТЬ ЛИЦО. Ну мы жаловались, когда видели, что разворовывались активы, но мы ничего не смогли сделать.
03.02.2020 Фонд гарантування вкладів перерахував 2 млрд грн Міністерству фінансів України: 1,3 млрд грн за векселями та 0,7 млрд грн за відсотками. Таким чином Фонд продовжив дострокове погашення заборгованості за позиками, взятими у держави для здійснення гарантованих виплат вкладникам у 2014-2017 рр.
З урахуванням цього дострокового погашення Фонд загалом повернув більше 43 млрд грн, тобто понад половину суми своїх запозичень, взятих у 2014-2017 рр. у Національного банку України і Міністерства фінансів України:
- у 2019 р. повністю погашено борг перед НБУ на суму 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн - сплачені відсотки;
- 17,7 млрд грн - погашення кредитів Міністерства фінансів, з яких близько 6,2 млрд грн – сплачені відсотки.
Завдяки цьому достроковому погашенню також зменшилась база нарахування процентів за позиками, і нині залишок боргових зобов’язань Фонду становить 48,14 млрд грн у вигляді векселів та ще понад 65,71 млрд грн відсотків.
Відповідно до Закону, поданого Президентом України і ухваленого ВРУ у січні, ці кошти будуть спрямовані до Фонду розвитку підприємництва.
Что тут сказать все великое сказали уже до нас
до революции, я был слепой.....я его встретил, теперь он музыкальный критик.....кража гораздо лучше ограбления, только кража я наконец то понял кого мне напоминает Зеленский
abc111 написав:...от агента Абвера стало известно о намечающейся выплате ,что по итогу должно закрыть 95% от 4 очереди..., ждемсс и надеемся, что Абвер не был пьян подслушивая эту инфу
"Не верю!" (С) К.С.Станиславский . Максимально возможный на сегодня второй транш выплат кредиторам 4-й очереди - 40% (+35% ранее выплаченных =75%). Но, зная прижимистость фондовиков-ликвидаторов, стоит ожидать в ближайшие две недели выплату в размере лишь 30%-35% от общей суммы требований вкладчиков 200+ .