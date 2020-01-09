Doubting Thomas написав:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/46427-prodovzheno-chastkove-zadovolennia-vymoh-kredytoriv-at-vtb-bank-vkliuchenykh-do-chetvertoi-cherhy
Очень был рад ошибиться со своим пессимистичным прогнозом 30%-35% .
Ждём реальных выплат (скорее всего, в начале следующей недели) и отписываемся
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот