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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1728172917301731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:04

  Doubting Thomas написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/46427-prodovzheno-chastkove-zadovolennia-vymoh-kredytoriv-at-vtb-bank-vkliuchenykh-do-chetvertoi-cherhy

Очень был рад ошибиться со своим пессимистичным прогнозом 30%-35% :oops: .
Ждём реальных выплат (скорее всего, в начале следующей недели) и отписываемся :lol: :!:


Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот :lol:
Andreww
 
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  #<1 ... 1728172917301731
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