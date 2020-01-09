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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:04
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот
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Andreww
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Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47
Andreww написав:
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот
Могли бы и полностью закрыть четвертую очередь.
Всего еще каких-то +10%.
Наверное, посудиться хотят
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Igneus
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:43
Andreww написав:
Но лучше так приятно ошибиться
Теж бачу що помилявся...і мушу публічно визнати свою помилку.
Надіюсь що в найближчому майбутньому докапне і тих 10 прОцентів.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:44
Igneus написав: Andreww написав:
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот
Могли бы и полностью закрыть четвертую очередь.
Всего еще каких-то +10%.
Наверное, посудиться хотят
не простим мы им эти 10%,ждемс и остатки до майских
никому не верю
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sens
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