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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:04
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот
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Andreww
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Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47
Andreww написав:
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот
Могли бы и полностью закрыть четвертую очередь.
Всего еще каких-то +10%.
Наверное, посудиться хотят
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Igneus
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:43
Andreww написав:
Но лучше так приятно ошибиться
Теж бачу що помилявся...і мушу публічно визнати свою помилку.
Надіюсь що в найближчому майбутньому докапне і тих 10 прОцентів.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:44
Igneus написав: Andreww написав:
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот
Могли бы и полностью закрыть четвертую очередь.
Всего еще каких-то +10%.
Наверное, посудиться хотят
не простим мы им эти 10%,ждемс и остатки до майских
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:33
Іронія втрапляння у неплатоспроможність банку.
На разі щодо доларових вкладів, примусово конвертованих у гривню, дохід складає орієнтовно 2.22 відсотки (за 14 місяців), або 1.9 річних.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36
sens написав:
не простим мы им эти 10%,ждемс и остатки до майских
Ясное дело, что не простим! Держим руку на пульсе Стрюковой и Ко
!
На данный момент остаются незакрытыми и ожидают оплат и подписания договоров купли-продажи ещё 33 сделки на общую сумму 65.1 млн.грн.
(23 таунхауса на Метрологической, 6 земельных участков в Киевской и Одесской области, 2 объекта нежилой недвиги в Кременчуге и Донецке, 1 право требования по кредитному договору и рекордсмен по времени ожидания завершения сделки - дом и земельный участок в с.Вита-Почтовая, торги по которому состоялись ещё 19/08/2019).
Этой суммы, если ничего не сорвётся, как раз достаточно, чтобы закрыть 4-ю очередь кредиторов. Но пару месяцев вкладчикам 200+ явно придётся подождать, а уж затем торжественно передать эстафетную палочку учёта и контроля бедолагам-юрикам из 7-й очереди
.
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Doubting Thomas
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1
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:19
Doubting Thomas написав: sens написав:
не простим мы им эти 10%,ждемс и остатки до майских
Ясное дело, что не простим! Держим руку на пульсе Стрюковой и Ко
!
На данный момент остаются незакрытыми и ожидают оплат и подписания договоров купли-продажи ещё 33 сделки на общую сумму 65.1 млн.грн.
(23 таунхауса на Метрологической, 6 земельных участков в Киевской и Одесской области, 2 объекта нежилой недвиги в Кременчуге и Донецке, 1 право требования по кредитному договору и рекордсмен по времени ожидания завершения сделки - дом и земельный участок в с.Вита-Почтовая, торги по которому состоялись ещё 19/08/2019).
Этой суммы, если ничего не сорвётся, как раз достаточно, чтобы закрыть 4-ю очередь кредиторов. Но пару месяцев вкладчикам 200+ явно придётся подождать, а уж затем торжественно передать эстафетную палочку учёта и контроля бедолагам-юрикам из 7-й очереди
.
СТОП! А сейчас проценты по вкладам за время ВА (по новому законодательству) начисляются ?
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lwa
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