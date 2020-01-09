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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1728172917301731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:04

  Doubting Thomas написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/46427-prodovzheno-chastkove-zadovolennia-vymoh-kredytoriv-at-vtb-bank-vkliuchenykh-do-chetvertoi-cherhy

Очень был рад ошибиться со своим пессимистичным прогнозом 30%-35% :oops: .
Ждём реальных выплат (скорее всего, в начале следующей недели) и отписываемся :lol: :!:


Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот :lol:
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47

  Andreww написав:
  Doubting Thomas написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/46427-prodovzheno-chastkove-zadovolennia-vymoh-kredytoriv-at-vtb-bank-vkliuchenykh-do-chetvertoi-cherhy

Очень был рад ошибиться со своим пессимистичным прогнозом 30%-35% :oops: .
Ждём реальных выплат (скорее всего, в начале следующей недели) и отписываемся :lol: :!:


Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот :lol:

Могли бы и полностью закрыть четвертую очередь.
Всего еще каких-то +10%.
Наверное, посудиться хотят :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Andreww написав:Но лучше так приятно ошибиться

Теж бачу що помилявся...і мушу публічно визнати свою помилку.
Надіюсь що в найближчому майбутньому докапне і тих 10 прОцентів.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:44

  Igneus написав:
  Andreww написав:
  Doubting Thomas написав:http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/46427-prodovzheno-chastkove-zadovolennia-vymoh-kredytoriv-at-vtb-bank-vkliuchenykh-do-chetvertoi-cherhy

Очень был рад ошибиться со своим пессимистичным прогнозом 30%-35% :oops: .
Ждём реальных выплат (скорее всего, в начале следующей недели) и отписываемся :lol: :!:


Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот :lol:

Могли бы и полностью закрыть четвертую очередь.
Всего еще каких-то +10%.
Наверное, посудиться хотят :D
не простим мы им эти 10%,ждемс и остатки до майских
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:33

Іронія втрапляння у неплатоспроможність банку.

На разі щодо доларових вкладів, примусово конвертованих у гривню, дохід складає орієнтовно 2.22 відсотки (за 14 місяців), або 1.9 річних.
PPO
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36

  sens написав:не простим мы им эти 10%,ждемс и остатки до майских

Ясное дело, что не простим! Держим руку на пульсе Стрюковой и Ко :oops: !

На данный момент остаются незакрытыми и ожидают оплат и подписания договоров купли-продажи ещё 33 сделки на общую сумму 65.1 млн.грн. (23 таунхауса на Метрологической, 6 земельных участков в Киевской и Одесской области, 2 объекта нежилой недвиги в Кременчуге и Донецке, 1 право требования по кредитному договору и рекордсмен по времени ожидания завершения сделки - дом и земельный участок в с.Вита-Почтовая, торги по которому состоялись ещё 19/08/2019).

Этой суммы, если ничего не сорвётся, как раз достаточно, чтобы закрыть 4-ю очередь кредиторов. Но пару месяцев вкладчикам 200+ явно придётся подождать, а уж затем торжественно передать эстафетную палочку учёта и контроля бедолагам-юрикам из 7-й очереди :lol: .
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:19

  Doubting Thomas написав:
  sens написав:не простим мы им эти 10%,ждемс и остатки до майских

Ясное дело, что не простим! Держим руку на пульсе Стрюковой и Ко :oops: !

На данный момент остаются незакрытыми и ожидают оплат и подписания договоров купли-продажи ещё 33 сделки на общую сумму 65.1 млн.грн. (23 таунхауса на Метрологической, 6 земельных участков в Киевской и Одесской области, 2 объекта нежилой недвиги в Кременчуге и Донецке, 1 право требования по кредитному договору и рекордсмен по времени ожидания завершения сделки - дом и земельный участок в с.Вита-Почтовая, торги по которому состоялись ещё 19/08/2019).

Этой суммы, если ничего не сорвётся, как раз достаточно, чтобы закрыть 4-ю очередь кредиторов. Но пару месяцев вкладчикам 200+ явно придётся подождать, а уж затем торжественно передать эстафетную палочку учёта и контроля бедолагам-юрикам из 7-й очереди :lol: .

СТОП! А сейчас проценты по вкладам за время ВА (по новому законодательству) начисляются ?
lwa
 
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