Додано: Пон 10 лют, 2020 17:02

PPO написав: Іронія втрапляння у неплатоспроможність банку.



На разі щодо доларових вкладів, примусово конвертованих у гривню, дохід складає орієнтовно 2.22 відсотки (за 14 місяців), або 1.9 річних. Іронія втрапляння у неплатоспроможність банку.На разі щодо доларових вкладів, примусово конвертованих у гривню, дохід складає орієнтовно 2.22 відсотки (за 14 місяців), або 1.9 річних.

Сколько ??? У вас счеты китайские или математику в школе прогуливали ?курс на 27.11.18 27,9 точнее 27,898447Через неделю по 24,5-24,7 откупитесь - в среднем 24,6(27,9-24,6)/27,9*100/14,5месяцев*12месяцев в итоге 9,79% годовых чистыми или 12,15% годовых грязными по депозиту в валютеНа момент ввода ВА ставка по депозиту была около 5,25%, разница - компенсация за моральный ущербЯ с самого начала говорил, что все будет Добре, а некоторые нытики нагнетали на ветке зраду и политизировали тему, злорадствуя над теми кто "попал" или уже не "попал" ???