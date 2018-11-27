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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:04
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот
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Andreww
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Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47
Andreww написав:
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот
Могли бы и полностью закрыть четвертую очередь.
Всего еще каких-то +10%.
Наверное, посудиться хотят
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Igneus
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:43
Andreww написав:
Но лучше так приятно ошибиться
Теж бачу що помилявся...і мушу публічно визнати свою помилку.
Надіюсь що в найближчому майбутньому докапне і тих 10 прОцентів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:44
Igneus написав: Andreww написав:
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот
Могли бы и полностью закрыть четвертую очередь.
Всего еще каких-то +10%.
Наверное, посудиться хотят
не простим мы им эти 10%,ждемс и остатки до майских
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:33
Іронія втрапляння у неплатоспроможність банку.
На разі щодо доларових вкладів, примусово конвертованих у гривню, дохід складає орієнтовно 2.22 відсотки (за 14 місяців), або 1.9 річних.
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PPO
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36
sens написав:
не простим мы им эти 10%,ждемс и остатки до майских
Ясное дело, что не простим! Держим руку на пульсе Стрюковой и Ко
!
На данный момент остаются незакрытыми и ожидают оплат и подписания договоров купли-продажи ещё 33 сделки на общую сумму 65.1 млн.грн.
(23 таунхауса на Метрологической, 6 земельных участков в Киевской и Одесской области, 2 объекта нежилой недвиги в Кременчуге и Донецке, 1 право требования по кредитному договору и рекордсмен по времени ожидания завершения сделки - дом и земельный участок в с.Вита-Почтовая, торги по которому состоялись ещё 19/08/2019).
Этой суммы, если ничего не сорвётся, как раз достаточно, чтобы закрыть 4-ю очередь кредиторов. Но пару месяцев вкладчикам 200+ явно придётся подождать, а уж затем торжественно передать эстафетную палочку учёта и контроля бедолагам-юрикам из 7-й очереди
.
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Doubting Thomas
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1
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:19
Doubting Thomas написав: sens написав:
не простим мы им эти 10%,ждемс и остатки до майских
Ясное дело, что не простим! Держим руку на пульсе Стрюковой и Ко
!
На данный момент остаются незакрытыми и ожидают оплат и подписания договоров купли-продажи ещё 33 сделки на общую сумму 65.1 млн.грн.
(23 таунхауса на Метрологической, 6 земельных участков в Киевской и Одесской области, 2 объекта нежилой недвиги в Кременчуге и Донецке, 1 право требования по кредитному договору и рекордсмен по времени ожидания завершения сделки - дом и земельный участок в с.Вита-Почтовая, торги по которому состоялись ещё 19/08/2019).
Этой суммы, если ничего не сорвётся, как раз достаточно, чтобы закрыть 4-ю очередь кредиторов. Но пару месяцев вкладчикам 200+ явно придётся подождать, а уж затем торжественно передать эстафетную палочку учёта и контроля бедолагам-юрикам из 7-й очереди
.
СТОП! А сейчас проценты по вкладам за время ВА (по новому законодательству) начисляются ? Если да, то палочку передавать не нужно
Востаннє редагувалось lwa
в Пон 10 лют, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:02
PPO написав:
Іронія втрапляння у неплатоспроможність банку.
На разі щодо доларових вкладів, примусово конвертованих у гривню, дохід складає орієнтовно 2.22 відсотки (за 14 місяців), або 1.9 річних.
Сколько ??? У вас счеты китайские или математику в школе прогуливали ?
курс на 27.11.18 27,9 точнее 27,898447
Через неделю по 24,5-24,7 откупитесь - в среднем 24,6
(27,9-24,6)/27,9*100/14,5месяцев*12месяцев в итоге 9,79% годовых чистыми или 12,15% годовых грязными по депозиту в валюте
На момент ввода ВА ставка по депозиту была около 5,25%, разница - компенсация за моральный ущерб
Я с самого начала говорил, что все будет Добре, а некоторые нытики нагнетали на ветке зраду и политизировали тему, злорадствуя над теми кто "попал" или уже не "попал" ???
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lwa
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:10
lwa написав:
А сейчас проценты по вкладам за время ВА (по новому законодательству) начисляются ?
Ні
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:23
Квесторе_поверніться написав: lwa написав:
А сейчас проценты по вкладам за время ВА (по новому законодательству) начисляются ?
Ні
зеленая не давит через год?
никому не верю
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sens
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