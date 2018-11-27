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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1729173017311732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:31

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lwa написав:А сейчас проценты по вкладам за время ВА (по новому законодательству) начисляются ?

Ні

зеленая не давит через год?

Ні, немає підстав. :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:34

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lwa написав:А сейчас проценты по вкладам за время ВА (по новому законодательству) начисляются ?

Ні

зеленая не давит через год?

давит - нужно было вложиться в банк еще на пару тройку фондов большую сумму :D :D :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:38

  lwa написав:
  PPO написав:Іронія втрапляння у неплатоспроможність банку.

На разі щодо доларових вкладів, примусово конвертованих у гривню, дохід складає орієнтовно 2.22 відсотки (за 14 місяців), або 1.9 річних.

Сколько ??? У вас счеты китайские или математику в школе прогуливали ?

курс на 27.11.18 27,9 точнее 27,898447

Через неделю по 24,5-24,7 откупитесь - в среднем 24,6

(27,9-24,6)/27,9*100/14,5месяцев*12месяцев в итоге 9,79% годовых чистыми или 12,15% годовых грязными по депозиту в валюте

На момент ввода ВА ставка по депозиту была около 5,25%, разница - компенсация за моральный ущерб :D

Я с самого начала говорил, что все будет Добре, а некоторые нытики нагнетали на ветке зраду и политизировали тему, злорадствуя над теми кто "попал" или уже не "попал" ??? :D


З математикою все гаразд, а у вас з вічливістю - проблеми.
Вказано "на разі" - з розрахунку, що буде отримано 90 відсотків відшкодування.
PPO
 
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