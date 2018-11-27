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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:31
sens написав: Квесторе_поверніться написав: lwa написав:
А сейчас проценты по вкладам за время ВА (по новому законодательству) начисляются ?
Ні
зеленая не давит через год?
Ні, немає підстав.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:38
lwa написав: PPO написав:
Іронія втрапляння у неплатоспроможність банку.
На разі щодо доларових вкладів, примусово конвертованих у гривню, дохід складає орієнтовно 2.22 відсотки (за 14 місяців), або 1.9 річних.
Сколько ??? У вас счеты китайские или математику в школе прогуливали ?
курс на 27.11.18 27,9 точнее 27,898447
Через неделю по 24,5-24,7 откупитесь - в среднем 24,6
(27,9-24,6)/27,9*100/14,5месяцев*12месяцев в итоге 9,79% годовых чистыми или 12,15% годовых грязными по депозиту в валюте
На момент ввода ВА ставка по депозиту была около 5,25%, разница - компенсация за моральный ущерб
Я с самого начала говорил, что все будет Добре, а некоторые нытики нагнетали на ветке зраду и политизировали тему, злорадствуя над теми кто "попал" или уже не "попал" ???
З математикою все гаразд, а у вас з вічливістю - проблеми.
Вказано "на разі" - з розрахунку, що буде отримано 90 відсотків відшкодування.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 18:35
Деньги Фонд отправит в среду. Думаю, к пятнице уже придут на счет в большинстве банков.
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