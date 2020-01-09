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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1730173117321733

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 02:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ПриВат зачисление на карту !
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:21

  abc111 написав:ПриВат зачисление на карту !

Уні чи КДВ?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:28

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:ПриВат зачисление на карту !

Уні чи КДВ?

green frog :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:29

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:ПриВат зачисление на карту !

Уні чи КДВ?

.

...Уни
abc111
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 262 раз.
 
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