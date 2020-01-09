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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 лют, 2020 02:34
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
ПриВат зачисление на карту !
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:21
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:28
никому не верю
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:29
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