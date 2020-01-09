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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 лют, 2020 02:34
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
ПриВат зачисление на карту !
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:21
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:28
никому не верю
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:29
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:16
Сегодня были завершены сделки по 11 таунхаузам на Метрологической:
Ведь знали о завершении сделок и могли бы полностью закрыть четвертую очередь, если бы включили и их в выплату, которую затягивали
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:53
на общую сумму 26.3 млн.грн. .
Остаются не закрытыми ещё 12 сделок по Метрологической на общую сумму 30.7 млн.грн., но очевидно, что в ближайшее время и они будут закрыты.
Таким образом вырученные за 23 таунхауза суммарно 57 млн.грн. практически покроют оставшиеся к выплате кредиторам 4-й очереди 10% (= 64.4 млн.грн.).
Додано: Сер 12 лют, 2020 23:57
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
rsq писал, что аресты сняты со всех таунхаузов на Метрологической.
Я думаю, что оставшиеся 12 сделок по Метрологической уже готовы к завершению, только их, как и первые 11, затянули с оформлением, чтобы не закрывать в феврале полностью четвертую очередь.
Додано: Чет 13 лют, 2020 06:27
bank/46427-prodovzheno-chastkove-zadovolennia-vymoh-kredytoriv-at-vtb-bank-vkliuchenykh-do-chetvertoi-cherhy]http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/46427-prodovzheno-chastkove-zadovolennia-vymoh-kredytoriv-at-vtb-bank-vkliuchenykh-do-chetvertoi-cherhy[/url]
Очень был рад ошибиться со своим пессимистичным прогнозом 30%-35% .
Ждём реальных выплат (скорее всего, в начале следующей недели) и отписываемся [/quote]
Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот [/quote]
...по неподтвержденным данным от агента Абвера, 7 очереди будет сложней ,т.к. в планах фонда воров (фгвфо) переселиться в главный офис ВТБ на пушкинской, т.е. отжать у ВТБ ликвид....
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