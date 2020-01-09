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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1730173117321733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 02:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ПриВат зачисление на карту !
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:21

  abc111 написав:ПриВат зачисление на карту !

Уні чи КДВ?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:28

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:ПриВат зачисление на карту !

Уні чи КДВ?

green frog :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:29

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:ПриВат зачисление на карту !

Уні чи КДВ?

.

...Уни
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:16

Сегодня были завершены сделки по 11 таунхаузам на Метрологической:
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1

Ведь знали о завершении сделок и могли бы полностью закрыть четвертую очередь, если бы включили и их в выплату, которую затягивали :evil:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:53

  Igneus написав:Сегодня были завершены сделки по 11 таунхаузам на Метрологической

на общую сумму 26.3 млн.грн. :oops: .
Остаются не закрытыми ещё 12 сделок по Метрологической на общую сумму 30.7 млн.грн., но очевидно, что в ближайшее время и они будут закрыты.
Таким образом вырученные за 23 таунхауза суммарно 57 млн.грн. практически покроют оставшиеся к выплате кредиторам 4-й очереди 10% (= 64.4 млн.грн.).
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:57

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Doubting Thomas написав:на общую сумму 26.3 млн.грн. :oops: .
Остаются не закрытыми ещё 12 сделок по Метрологической на общую сумму 30.7 млн.грн., но очевидно, что в ближайшее время и они будут закрыты.

rsq писал, что аресты сняты со всех таунхаузов на Метрологической.
Я думаю, что оставшиеся 12 сделок по Метрологической уже готовы к завершению, только их, как и первые 11, затянули с оформлением, чтобы не закрывать в феврале полностью четвертую очередь.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 06:27

bank/46427-prodovzheno-chastkove-zadovolennia-vymoh-kredytoriv-at-vtb-bank-vkliuchenykh-do-chetvertoi-cherhy]http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-vtb-bank/46427-prodovzheno-chastkove-zadovolennia-vymoh-kredytoriv-at-vtb-bank-vkliuchenykh-do-chetvertoi-cherhy[/url]

Очень был рад ошибиться со своим пессимистичным прогнозом 30%-35% :oops: .
Ждём реальных выплат (скорее всего, в начале следующей недели) и отписываемся :lol: :!:[/quote]

Круто! Взаимно. Я честно говоря без продажи главного офиса, думал что больше чем на 30% (включая 1й транш) вкладчикам рассчитывать не стоит. Но лучше так приятно ошибиться, чем наоборот :lol:[/quote]



...по неподтвержденным данным от агента Абвера, 7 очереди будет сложней ,т.к. в планах фонда воров (фгвфо) переселиться в главный офис ВТБ на пушкинской, т.е. отжать у ВТБ ликвид....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

7-й очереди будет сложно и потому еще, что ее закрыть полностью Фонд пока не планирует. По неподтвержденной информации пессимистический прогноз на 50%. В то же время по опыту банка Форум ликвид. массы должно хватить для закрытия 7-й на все 100%. Но откуда оценщикам было знать, что те активы, на которые было право собственности (имущество) или же обжалованию не подлежит (кредит), права собственности не стало или появилось обжалование. В общем тАкое..
rsq
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:49

  rsq написав:7-й очереди будет сложно и потому еще, что ее закрыть полностью Фонд пока не планирует. По неподтвержденной информации пессимистический прогноз на 50%. В то же время по опыту банка Форум ликвид. массы должно хватить для закрытия 7-й на все 100%. Но откуда оценщикам было знать, что те активы, на которые было право собственности (имущество) или же обжалованию не подлежит (кредит), права собственности не стало или появилось обжалование. В общем тАкое..

Юридическим лицам, у которых есть юридические службы (юристы, в том числе адвокаты) нужно в судах требовать от государства в лице Фонда и других уполномоченных органов полного выполнения судебного решения о взыскании с Донецкой ЖД долга в размере 933,5 млн.грн. в пользу ВТБ и перечисления его на накопительный счет ВТБ.
Это нужно делать так, как это примерно делает ПАО "Изоляция" в деле
№ 826/5495/18:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85154174
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85902210
Igneus
 
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