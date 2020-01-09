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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1731173217331734

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:31

Много писали о том, что из-за банкротства "ВТБ Украина" у материнского банка пострадает репутация. К примеру, в Википедии этот деликатный момент упущен: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%A2%D0%91 . Другими словами, мало кто в России и мире знает, что такое имело место быть.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:21

  rsq написав:Много писали о том, что из-за банкротства "ВТБ Украина" у материнского банка пострадает репутация. К примеру, в Википедии этот деликатный момент упущен: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%A2%D0%91 . Другими словами, мало кто в России и мире знает, что такое имело место быть.



...когда ПриватБ прикрывали в странах Балтии меня это тоже не напрягало , так и монстр ВТБ теряя филиал в Украине ....не сильно потерял
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 05:43

  abc111 написав:
  rsq написав:Много писали о том, что из-за банкротства "ВТБ Украина" у материнского банка пострадает репутация. К примеру, в Википедии этот деликатный момент упущен: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%A2%D0%91 . Другими словами, мало кто в России и мире знает, что такое имело место быть.



...когда ПриватБ прикрывали в странах Балтии меня это тоже не напрягало , так и монстр ВТБ теряя филиал в Украине ....не сильно потерял
физикам,которые не в пролете должно быть абсолютно ,так как основной источник негодования это главный контролер в лице НБУ и единственный реализатор всех активов Фонд. Любой банк это всего лишь инструмент и точка
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:49

Состоялись торги по пулу активов нескольких банков, в том числе, ВТБ.
Но основные активы в этом пуле принадлежат банку "Финансы и кредит".
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-01-03-000012-b

Кто-нибудь анализировал, а какая доля в этом пуле у ВТБ?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 05:31

Igneus

Приблизительно 27 589 000 составляет доля ВТБ в этом пуле, или 12,74%, по моим подсчетам.
prost
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 07:40

  Igneus написав:Состоялись торги по пулу активов нескольких банков, в том числе, ВТБ.
Но основные активы в этом пуле принадлежат банку "Финансы и кредит".
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-01-03-000012-b

Кто-нибудь анализировал, а какая доля в этом пуле у ВТБ?

Доля ВТБ в этом пуле составляет 12.7623% (639 071 829.29 из 5 007 482 917.81 общей балансовой стоимости активов пула).
Победитель аукциона ООО "ФК "ФИН-ИНВЕСТ" предложил за лот 216 551 662.25 грн.
Таким образом, если сделка будет доведена до завершения, ВТБ причитается 27 637 052.23 грн.
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:26

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

- активи АТ «ВТБ БАНК» реалізовано на суму 29,04 млн грн;
http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... R_D0s7ViYk
nozorrog
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 06:02

  nozorrog написав:- активи АТ «ВТБ БАНК» реалізовано на суму 29,04 млн грн;
http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... R_D0s7ViYk

Это хорошо или плохо?
никому не верю
sens
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