Много писали о том, что из-за банкротства "ВТБ Украина" у материнского банка пострадает репутация. К примеру, в Википедии этот деликатный момент упущен: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%A2%D0%91 . Другими словами, мало кто в России и мире знает, что такое имело место быть.
rsq написав:Много писали о том, что из-за банкротства "ВТБ Украина" у материнского банка пострадает репутация. К примеру, в Википедии этот деликатный момент упущен: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%A2%D0%91 . Другими словами, мало кто в России и мире знает, что такое имело место быть.
...когда ПриватБ прикрывали в странах Балтии меня это тоже не напрягало , так и монстр ВТБ теряя филиал в Украине ....не сильно потерял
rsq написав:Много писали о том, что из-за банкротства "ВТБ Украина" у материнского банка пострадает репутация. К примеру, в Википедии этот деликатный момент упущен: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%A2%D0%91 . Другими словами, мало кто в России и мире знает, что такое имело место быть.
...когда ПриватБ прикрывали в странах Балтии меня это тоже не напрягало , так и монстр ВТБ теряя филиал в Украине ....не сильно потерял
физикам,которые не в пролете должно быть абсолютно ,так как основной источник негодования это главный контролер в лице НБУ и единственный реализатор всех активов Фонд. Любой банк это всего лишь инструмент и точка
Кто-нибудь анализировал, а какая доля в этом пуле у ВТБ?
Доля ВТБ в этом пуле составляет 12.7623% (639 071 829.29 из 5 007 482 917.81 общей балансовой стоимости активов пула). Победитель аукциона ООО "ФК "ФИН-ИНВЕСТ" предложил за лот 216 551 662.25 грн. Таким образом, если сделка будет доведена до завершения, ВТБ причитается 27 637 052.23 грн.