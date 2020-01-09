http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy "Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 579 304 477,13 грн, що становить 90% від загальної суми четвертої черги.
И какой тут смысл делать ставки, если уже 90% ? ТО, что выплатят 4-ю очередь полностью было понятно еще год назад, 5-я и 6-я маленькие - тоже выплатят, а вот сейчас речь может идти только о 7-й очереди - вот это действительно вопрос. PS: кстати, если не ошибаюсь, то это впервые в истории Украины будет выплачена 4-я очередь. Такой себе, рекорд
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy "Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 579 304 477,13 грн, що становить 90% від загальної суми четвертої черги.
И какой тут смысл делать ставки, если уже 90% ? ТО, что выплатят 4-ю очередь полностью было понятно еще год назад, 5-я и 6-я маленькие - тоже выплатят, а вот сейчас речь может идти только о 7-й очереди - вот это действительно вопрос. PS: кстати, если не ошибаюсь, то это впервые в истории Украины будет выплачена 4-я очередь. Такой себе, рекорд
Нет, не рекорд, были еще пару мелких банков из кагорты приближенных к Яныку и которые ликвидировали после майдана по политическим мотивам, они рассчитались быстро даже с 7 очередью, но в отличие от ВТБ они не кредитовали Украинскую экономику, а вкладывались в основном в гос. бумаги Украины т.е. активы обладающие практически абсолютной ликвидностью наравне с наличными деньгами, но в отличие от нала они еще и приносили процентный доход своим владельцам/банкам.