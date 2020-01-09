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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1732173317341735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:21

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:....какие прогнозы по закрытию 4 очереди? Делайте ставки Господа !

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy
"Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 579 304 477,13 грн, що становить 90% від загальної суми четвертої черги.

И какой тут смысл делать ставки, если уже 90% ? ТО, что выплатят 4-ю очередь полностью было понятно еще год назад, 5-я и 6-я маленькие - тоже выплатят, а вот сейчас речь может идти только о 7-й очереди - вот это действительно вопрос.
PS: кстати, если не ошибаюсь, то это впервые в истории Украины будет выплачена 4-я очередь. Такой себе, рекорд :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:38

  LutsMan написав:
  abc111 написав:....какие прогнозы по закрытию 4 очереди? Делайте ставки Господа !

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy
"Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 579 304 477,13 грн, що становить 90% від загальної суми четвертої черги.

И какой тут смысл делать ставки, если уже 90% ? ТО, что выплатят 4-ю очередь полностью было понятно еще год назад, 5-я и 6-я маленькие - тоже выплатят, а вот сейчас речь может идти только о 7-й очереди - вот это действительно вопрос.
PS: кстати, если не ошибаюсь, то это впервые в истории Украины будет выплачена 4-я очередь. Такой себе, рекорд :)


Нет, не рекорд, были еще пару мелких банков из кагорты приближенных к Яныку и которые ликвидировали после майдана по политическим мотивам, они рассчитались быстро даже с 7 очередью, но в отличие от ВТБ они не кредитовали Украинскую экономику, а вкладывались в основном в гос. бумаги Украины т.е. активы обладающие практически абсолютной ликвидностью наравне с наличными деньгами, но в отличие от нала они еще и приносили процентный доход своим владельцам/банкам.
Михалыч
 
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