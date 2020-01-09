Додано: Вів 25 лют, 2020 23:38

LutsMan написав: abc111 написав: ....какие прогнозы по закрытию 4 очереди? Делайте ставки Господа ! ....какие прогнозы по закрытию 4 очереди? Делайте ставки Господа !

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy

"Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 579 304 477,13 грн, що становить 90% від загальної суми четвертої черги.



И какой тут смысл делать ставки, если уже 90% ? ТО, что выплатят 4-ю очередь полностью было понятно еще год назад, 5-я и 6-я маленькие - тоже выплатят, а вот сейчас речь может идти только о 7-й очереди - вот это действительно вопрос.

PS: кстати, если не ошибаюсь, то это впервые в истории Украины будет выплачена 4-я очередь. Такой себе, рекорд "Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 579 304 477,13 грн, що становить 90% від загальної суми четвертої черги.И какой тут смысл делать ставки, если уже 90% ? ТО, что выплатят 4-ю очередь полностью было понятно еще год назад, 5-я и 6-я маленькие - тоже выплатят, а вот сейчас речь может идти только о 7-й очереди - вот это действительно вопрос.PS: кстати, если не ошибаюсь, то это впервые в истории Украины будет выплачена 4-я очередь. Такой себе, рекорд

Нет, не рекорд, были еще пару относительно мелких банков в основном из кагорты приближенных к Яныку и которые отправили под ликвидацию после майдана по политическим мотивам, они рассчитались даже с 7 очередью, но в отличие от ВТБ они в основном не кредитовали Украинскую экономику/предприятия, а вкладывались в основном в гос. бумаги Украины либо гарантированные государством кредиты и облигации гос. предприятий т.е. активы обладающие почти абсолютной ликвидностью наравне с наличными деньгами и деньгами на счетах в банке, но в отличие от нала они еще и приносили процентный доход своим владельцам/банкам и даже некоторые из них поучаствовали в улучшении материального благополучия шоколадного императора, так на счетах банка Международный инвестиционный банк которым владеет шоколадный император и оказались после ведения ВА деньги Януковича с Всеукраинского банка развития (ВБР) и это не миллиона, а миллиарды Яныка, думаю если бы Зельц захотел ликвидировать банк пороха, то и Международный инвестиционный банк без проблем рассчитается с седьмой очередью, думаю вряд ли этот банк шоколадного кредитует предприятия Украины, скорей всего так же вкладывает в основном в ОГВЗ и гарантированные государством долги имеющие высокую ликвидность.