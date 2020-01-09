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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1734173517361737

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 16:39

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

"Слишком много попросил". Причина, почему Бибипко президент отказал в премьерстве. Скоро мы сможем подсчитать выручку малоэффективного ФГВФЛ и сравнить ее с предложением Бибипко.
https://www.dialog.ua/ukraine/202063_15 ... mus.com.ua
rsq
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 14:30

В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ll&index=3
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:25

  Igneus написав:В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ll&index=3
лучше поделитесь инсайдом по срокам закрытия 4-й очереди
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:19

  sens написав:
  Igneus написав:В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ll&index=3
лучше поделитесь инсайдом по срокам закрытия 4-й очереди

А у Вас же девиз: "Никому не верю" :wink: . Все равно не поверите.
Шутка :)
А если серьезно, то я не специалист по инсайдам.
На этой ветке в этом смысле есть получше специалисты.
От себя могу лишь добавить, что все зависит, по-моему, от результатов двух торгов по лотам нескольких банков, в которых у ВТБ есть доля, а именно:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-01-03-000012-b (20 февраля)
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-02-05-000083-b (26 февраля)

Необходимо завершить хотя-бы одну из этих двух сделок подписанием договора покупки-продажи.
Ждать осталось немного: 18 рабочих дней после даты аукциона (указана в скобках) на оплату и еще 2 рабочих дня на заключение договора, если, конечно, Фонд не отсрочит до 42 или до 132 рабочих дней заключение договора или, что еще хуже, не отменит результаты торгов по каким-либо причинам.
Я думаю, что суммы хотя-бы от одного из этих двух лотов вместе с суммой за остаток таунхаузов на Метрологической будет достаточно для закрытия остатка 4-ой очереди и полностью 6-ой очереди, и, может быть, 7-ой еще немного достанется.
Igneus
 
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