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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 01 бер, 2020 16:39
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
"Слишком много попросил". Причина, почему Бибипко президент отказал в премьерстве. Скоро мы сможем подсчитать выручку малоэффективного ФГВФЛ и сравнить ее с предложением Бибипко.
Додано: Вів 03 бер, 2020 14:30
В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве:
Додано: Вів 03 бер, 2020 20:25
лучше поделитесь инсайдом по срокам закрытия 4-й очереди
никому не верю
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:19
А у Вас же девиз: "Никому не верю" . Все равно не поверите.
Шутка
А если серьезно, то я не специалист по инсайдам.
На этой ветке в этом смысле есть получше специалисты.
От себя могу лишь добавить, что все зависит, по-моему, от результатов двух торгов по лотам нескольких банков, в которых у ВТБ есть доля, а именно:
Необходимо завершить хотя-бы одну из этих двух сделок подписанием договора покупки-продажи.
Ждать осталось немного: 18 рабочих дней после даты аукциона (указана в скобках) на оплату и еще 2 рабочих дня на заключение договора, если, конечно, Фонд не отсрочит до 42 или до 132 рабочих дней заключение договора или, что еще хуже, не отменит результаты торгов по каким-либо причинам.
Я думаю, что суммы хотя-бы от одного из этих двух лотов вместе с суммой за таунхаузы на Метрологической, а также от более мелких активов, будет достаточно для закрытия остатка 4-ой очереди и полностью 6-ой очереди, и, может быть, 7-ой еще немного достанется.
Додано: Пон 09 бер, 2020 14:20
...по прогнозам до конца марта
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