Додано: Суб 07 бер, 2020 12:19

sens написав: Igneus написав: В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ll&index=3 В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве: лучше поделитесь инсайдом по срокам закрытия 4-й очереди лучше поделитесь инсайдом по срокам закрытия 4-й очереди

А у Вас же девиз:. Все равно не поверите.ШуткаА если серьезно, то я не специалист по инсайдам.На этой ветке в этом смысле есть получше специалисты.От себя могу лишь добавить, что все зависит, по-моему, от результатовпо лотам нескольких банков, в которых у ВТБ есть доля, а именно:(20 февраля)(26 февраля)Необходимо завершить хотя-бы одну из этих двух сделок подписанием договора покупки-продажи.Ждать осталось немного:после даты аукциона (указана в скобках) на оплату и ещена заключение договора, если, конечно, Фонд не отсрочит до 42 или до 132 рабочих дней заключение договора или, что еще хуже, не отменит результаты торгов по каким-либо причинам.Я думаю, что суммы хотя-бы от одного из этих двух лотов вместе с суммой за таунхаузы на Метрологической, а также от более мелких активов, будет достаточно для закрытия остатка 4-ой очереди и полностью 6-ой очереди, и, может быть, 7-ой еще немного достанется.