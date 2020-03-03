В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ll&index=3
Igneus написав:В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ll&index=3
лучше поделитесь инсайдом по срокам закрытия 4-й очереди
Igneus написав:В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ll&index=3
лучше поделитесь инсайдом по срокам закрытия 4-й очереди
Необходимо завершить хотя-бы одну из этих двух сделок подписанием договора покупки-продажи. Ждать осталось немного: 18 рабочих дней после даты аукциона (указана в скобках) на оплату и еще 2 рабочих дня на заключение договора, если, конечно, Фонд не отсрочит до 42 или до 132 рабочих дней заключение договора или, что еще хуже, не отменит результаты торгов по каким-либо причинам. Я думаю, что суммы хотя-бы от одного из этих двух лотов вместе с суммой за таунхаузы на Метрологической, а также от более мелких активов, будет достаточно для закрытия остатка 4-ой очереди и полностью 6-ой очереди, и, может быть, 7-ой еще немного достанется.
Igneus написав:В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ete&que....лучше поделитесь инсайдом по срокам закрытия 4-й очереди
Igneus написав:В этих сложных условиях, которые характеризуются волатильностью на национальном и мировом валютных рынках, да еще и под прикрытием истерии с коронавирусом, были завершены сделки по всем 23 таунхаузам на улице Метрологической в Киеве: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... ete&que....лучше поделитесь инсайдом по срокам закрытия 4-й очереди
Я правильно понял, что сумму увеличили до 598 млн.? Это типа 3% доплатят? )) Хотя последний абзац говорит, что сумма не поменялась по сравнению с предыдущей выплатой и составила 579 млн. Но это видимо опечатка. Правда не понимаю смысла в выплате 3%, дождались бы уже 10%.
Andreww написав:Я правильно понял, что сумму увеличили до 598 млн.? Это типа 3% доплатят? )) Хотя последний абзац говорит, что сумма не поменялась по сравнению с предыдущей выплатой и составила 579 млн. Но это видимо опечатка. Правда не понимаю смысла в выплате 3%, дождались бы уже 10%.