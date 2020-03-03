Andreww написав:Я правильно понял, что сумму увеличили до 598 млн.? Это типа 3% доплатят? )) Хотя последний абзац говорит, что сумма не поменялась по сравнению с предыдущей выплатой и составила 579 млн. Но это видимо опечатка. Правда не понимаю смысла в выплате 3%, дождались бы уже 10%.
35+55=90 %
как у Вас получилось 87? если только так
В феврале уже выплатили 55% (итого 90%). Тогда сумма составила 579 млн. грн. Сейчас написали, что сумму выплат увеличили до 598 млн. Итого + 19 млн. грн., что составляет примерно 3% от общей суммы акцептованных требований кредиторов 4й очереди (644 млн. грн.).
Andreww написав:Я правильно понял, что сумму увеличили до 598 млн.? Это типа 3% доплатят? )) Хотя последний абзац говорит, что сумма не поменялась по сравнению с предыдущей выплатой и составила 579 млн. Но это видимо опечатка. Правда не понимаю смысла в выплате 3%, дождались бы уже 10%.
35+55=90 %
как у Вас получилось 87? если только так
В феврале уже выплатили 55% (итого 90%). Тогда сумма составила 579 млн. грн. Сейчас написали, что сумму выплат увеличили до 598 млн. Итого + 19 млн. грн., что составляет примерно 3% от общей суммы акцептованных требований кредиторов 4й очереди (644 млн. грн.).
Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 579 902 674,38 грн, що становить 90% від загальної суми четвертої черги.
не факт что Вы не напутали, потому как в первом абзаце речь идет о 598 197,25 грн. а не о миллионах как Вы решили, где еще три нолика до тех миллионов?
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 05 березня 2020 року № 522 погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») на суму 598 197,25 грн
.
У меня есть версия, что фонд просто внес в реестр кредиторов, в 4 очередь, по каким то причинам еще кого то и выплатил ему 90 % вклада, что и составило эти 598 197,25 грн. о которых идет речь в сообщении, первый абзац, и на эту сумму увеличилась общая сумма выплат 4 очереди по сравнению с предыдущим сообщением фонда о выплате 90 %-последний абзац сообщения фонда.