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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1735173617371738

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:24

  Igneus написав:

У Фонда сегодня на календаре - 01 апреля 2020 года :D

де жа вю , блин :D
Мож 4-й очереди фарт такой пришел... каждый месяц по 90 % кредиторских требований будут выплачивать :D
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:28

  Михалыч написав:
  Andreww написав:Я правильно понял, что сумму увеличили до 598 млн.? Это типа 3% доплатят? )) Хотя последний абзац говорит, что сумма не поменялась по сравнению с предыдущей выплатой и составила 579 млн. :lol: Но это видимо опечатка. Правда не понимаю смысла в выплате 3%, дождались бы уже 10%.


35+55=90 %

как у Вас получилось 87? если только так :mrgreen:


В феврале уже выплатили 55% (итого 90%). Тогда сумма составила 579 млн. грн. Сейчас написали, что сумму выплат увеличили до 598 млн. Итого + 19 млн. грн., что составляет примерно 3% от общей суммы акцептованных требований кредиторов 4й очереди (644 млн. грн.).
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:33

  Andreww написав:
  Михалыч написав:
  Andreww написав:Я правильно понял, что сумму увеличили до 598 млн.? Это типа 3% доплатят? )) Хотя последний абзац говорит, что сумма не поменялась по сравнению с предыдущей выплатой и составила 579 млн. :lol: Но это видимо опечатка. Правда не понимаю смысла в выплате 3%, дождались бы уже 10%.


35+55=90 %

как у Вас получилось 87? если только так :mrgreen:


В феврале уже выплатили 55% (итого 90%). Тогда сумма составила 579 млн. грн. Сейчас написали, что сумму выплат увеличили до 598 млн. Итого + 19 млн. грн., что составляет примерно 3% от общей суммы акцептованных требований кредиторов 4й очереди (644 млн. грн.).


Извините если Вас задел :oops: просто мне по Фрейду врезался в мозг последний абзац сообщения фонда :oops:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... i-cherhy-2
Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 579 902 674,38 грн, що становить 90% від загальної суми четвертої черги.


хотя не факт, что они в первом абзаце сообщения чет не напутали :wink: сравните это сообщение с их прошлым сообщением о выплате http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy

не факт что Вы не напутали, потому как в первом абзаце речь идет о 598 197,25 грн. а не о миллионах как Вы решили, где еще три нолика до тех миллионов?
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 05 березня 2020 року № 522 погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») на суму 598 197,25 грн
.

У меня есть версия, что фонд просто внес в реестр кредиторов, в 4 очередь, по каким то причинам еще кого то и выплатил ему 90 % вклада, что и составило эти 598 197,25 грн. о которых идет речь в сообщении, первый абзац, и на эту сумму увеличилась общая сумма выплат 4 очереди по сравнению с предыдущим сообщением фонда о выплате 90 %-последний абзац сообщения фонда.
Михалыч
 
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