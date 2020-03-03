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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1736173717381739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:27

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...с таким темпом доллара откупиться не получится... :(
abc111
 
Повідомлень: 2419
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:...с таким темпом доллара откупиться не получится...

Текущий остаток уже чистая прибыль
dirgen
 
Повідомлень: 17
З нами з: 17.11.18
Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 1736173717381739
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