Прочитал последние новости по Альфа Банку и подумал, а не перенесет ли фонд выплату оставшихся 10 % даже если накопят деньги для расчета, власть имущие могут сообразить, что многие сразу побегут менять бумагу на валюту.
В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот наличной валюты в Украину: - продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. Покупка валюты у населения – без изменений. Обменять валюту клиенты банка могут онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine; - выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлена. Операции с наличным евро – без изменений.
P.S. если и другие банки последуют примеру Альфы, то быстро получим существование двух параллельных курсов, безнального и черного нального с дальнейшим нарастанием паники и нестабильности курса, пока Альфа обосновывает свой шаг невозможностью самолетами завести наличный доллар, что будет дальше, посмотрим.
Михалыч написав:Прочитал последние новости по Альфа Банку и подумал, а не перенесет ли фонд выплату оставшихся 10 % даже если накопят деньги для расчета, власть имущие могут сообразить, что многие сразу побегут менять бумагу на валюту.
В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот наличной валюты в Украину: - продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. Покупка валюты у населения – без изменений. Обменять валюту клиенты банка могут онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine; - выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлена. Операции с наличным евро – без изменений.
P.S. если и другие банки последуют примеру Альфы, то быстро получим существование двух параллельных курсов, безнального и черного нального с дальнейшим нарастанием паники и нестабильности курса,