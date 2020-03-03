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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1736173717381739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:27

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...с таким темпом доллара откупиться не получится... :(
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:...с таким темпом доллара откупиться не получится...

Текущий остаток уже чистая прибыль
dirgen
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:29

Прочитал последние новости по Альфа Банку и подумал, а не перенесет ли фонд выплату оставшихся 10 % даже если накопят деньги для расчета, власть имущие могут сообразить, что многие сразу побегут менять бумагу на валюту.

https://alfabank.ua/ru/work&access

В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот наличной валюты в Украину:
- продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. Покупка валюты у населения – без изменений. Обменять валюту клиенты банка могут онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine;
- выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлена. Операции с наличным евро – без изменений.


P.S. если и другие банки последуют примеру Альфы, то быстро получим существование двух параллельных курсов, безнального и черного нального с дальнейшим нарастанием паники и нестабильности курса, пока Альфа обосновывает свой шаг невозможностью самолетами завести наличный доллар, что будет дальше, посмотрим.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:22

  Михалыч написав:Прочитал последние новости по Альфа Банку и подумал, а не перенесет ли фонд выплату оставшихся 10 % даже если накопят деньги для расчета, власть имущие могут сообразить, что многие сразу побегут менять бумагу на валюту.

https://alfabank.ua/ru/work&access

В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот наличной валюты в Украину:
- продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. Покупка валюты у населения – без изменений. Обменять валюту клиенты банка могут онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine;
- выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлена. Операции с наличным евро – без изменений.


P.S. если и другие банки последуют примеру Альфы, то быстро получим существование двух параллельных курсов, безнального и черного нального с дальнейшим нарастанием паники и нестабильности курса,



...там не так много и оставалось выплат
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:55

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...фонд останавливает прием граждан, ну и соответственно выплаты :), ожидаемо от этих ...слов дальше нет
abc111
 
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