Прочитал последние новости по Альфа Банку и подумал, а не перенесет ли фонд выплату оставшихся 10 % даже если накопят деньги для расчета, власть имущие могут сообразить, что многие сразу побегут менять бумагу на валюту.
В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот наличной валюты в Украину: - продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. Покупка валюты у населения – без изменений. Обменять валюту клиенты банка могут онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine; - выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлена. Операции с наличным евро – без изменений.
P.S. если и другие банки последуют примеру Альфы, то быстро получим существование двух параллельных курсов, безнального и черного нального с дальнейшим нарастанием паники и нестабильности курса, пока Альфа обосновывает свой шаг невозможностью самолетами завести наличный доллар, что будет дальше, посмотрим.
Михалыч написав:Прочитал последние новости по Альфа Банку и подумал, а не перенесет ли фонд выплату оставшихся 10 % даже если накопят деньги для расчета, власть имущие могут сообразить, что многие сразу побегут менять бумагу на валюту.
В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот наличной валюты в Украину: - продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. Покупка валюты у населения – без изменений. Обменять валюту клиенты банка могут онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine; - выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлена. Операции с наличным евро – без изменений.
P.S. если и другие банки последуют примеру Альфы, то быстро получим существование двух параллельных курсов, безнального и черного нального с дальнейшим нарастанием паники и нестабильности курса,
abc111 написав:...фонд останавливает прием граждан, ну и соответственно выплаты , ожидаемо от этих ...слов дальше нет
Фонд приостанавливает прием граждан, право на который они имеют в соответствии со ст. 40 Конституции Украины и Законом Украины "Об обращениях граждан". Но Фонд не приостанавливает своей деятельности, поскольку является государственным органом, в котором работают лица, уполномоченные на исполнение функций государства. Поэтому приостановление деятельности Фонда возможно лишь в случае его ликвидации в целом, а деятельности отдельных должностных лиц в случае их увольнения из Фонда. Государственные органы и его должностные лица обязаны исполнять функции государства даже после фактического объявления войны. При этом они должны это делать в условиях ненормированного рабочего времени, то есть до 24 часов в сутки, без отпусков и выходных. Кстати, введение чрезвычайного положения всвязи с эпидемией также приостанавливает для должностных лиц гарантии по КЗоТ.
abc111 написав:...фонд останавливает прием граждан, ну и соответственно выплаты , ожидаемо от этих ...слов дальше нет
Фонд приостанавливает прием граждан, право на который они имеют в соответствии со ст. 40 Конституции Украины и Законом Украины "Об обращениях граждан". Но Фонд не приостанавливает своей деятельности, поскольку является государственным органом, в котором работают лица, уполномоченные на исполнение функций государства. Поэтому приостановление деятельности Фонда возможно лишь в случае его ликвидации в целом, а деятельности отдельных должностных лиц в случае их увольнения из Фонда. Государственные органы и его должностные лица обязаны исполнять функции государства даже после фактического объявления войны. При этом они должны это делать в условиях ненормированного рабочего времени, то есть до 24 часов в сутки, без отпусков и выходных. Кстати, введение чрезвычайного положения всвязи с эпидемией также приостанавливает для должностных лиц гарантии по КЗоТ.
Мне дважды переносили прием к ликвидатору, и вот в понедельник утром подтвердили-наконец меня она примет!! Но уже вечером 3 пропущенных от фондарей, а во вторник утром мне сообщили, что снимают запись, и самостоятельно нужно теперь отслеживать, когда закончится эпидемия и перезаписаться заново самостоятельно! Когда они мне вернут мои 10%?