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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1737173817391740

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:49

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

4,6 закрывают. Скоро будет об'явление. Деньги на счету, документы подписаны. Реформатор Петро вместе самыми надежным банком России оставил отпечаток в моей психике на долго. Все добра.
Востаннє редагувалось rsq в Сер 25 бер, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18

  rsq написав:4,6 закрыват. Скоро будет об'явление. Деньги на счету, документы подписаны. Реформатор Петро вместе самыми надежным банком России оставил отпечаток в моей психике на долго. Все добра.
спасибо,ожидаем линк на сайте Фонда. Да,налом нынче не сильно балуют публику в столице
никому не верю
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:50

  rsq написав:4,6 закрывают. Скоро будет об'явление. Деньги на счету, документы подписаны. Реформатор Петро вместе самыми надежным банком России оставил отпечаток в моей психике на долго. Все добра.

Долой депрессию :D

https://www.youtube.com/watch?v=8s98S9WE4Dk
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 05:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

.....открываю шампанское, коньяк в готовности....
А если честно, то с первого дня не было уверенности, что ВТБ не растащат по углам и 4 очереди что-то перепадёт.....
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