|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:49
4,6 закрывают. Скоро будет об'явление. Деньги на счету, документы подписаны. Реформатор Петро вместе самыми надежным банком России оставил отпечаток в моей психике на долго. Все добра.
Востаннє редагувалось rsq
в Сер 25 бер, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
-
rsq
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18
rsq написав:
4,6 закрыват. Скоро будет об'явление. Деньги на счету, документы подписаны. Реформатор Петро вместе самыми надежным банком России оставил отпечаток в моей психике на долго. Все добра.
спасибо,ожидаем линк на сайте Фонда. Да,налом нынче не сильно балуют публику в столице
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12022
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:50
rsq написав:
4,6 закрывают. Скоро будет об'явление. Деньги на счету, документы подписаны. Реформатор Петро вместе самыми надежным банком России оставил отпечаток в моей психике на долго. Все добра.
Долой депрессию https://www.youtube.com/watch?v=8s98S9WE4Dk
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 05:34
.....открываю шампанское, коньяк в готовности....
А если честно, то с первого дня не было уверенности, что ВТБ не растащат по углам и 4 очереди что-то перепадёт.....
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2449
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8251
|1501606
|
|
|850
|3131443
|
Суб 07 бер, 2020 20:08
avjej
|
|48433
|24667094
|
Вів 03 бер, 2020 16:46
omb
|