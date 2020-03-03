С лёгкой руки уважаемого Igneus хорошие перспективы этого смежно-раздельного лота вчера, 25/03/2020, превратились в полновесные 168 468 168 грн. на накопительном счёте ВТБ. Кроме того, сегодня закрылась сделка по нежилой недвижимости в Днепре (ну просто супершустрый покупатель, учитывая, что аукцион состоялся всего 10 дней назад, уже в эпоху карантина ) на сумму 5 575 886 грн. Всё это позволяет Фонду не только закрыть без промедления кредиторские требования 4-й и 6-й очереди, но и начать (с очень приличного по размеру транша!) выплаты 7-й очереди кредиторов - юридическим лицам, с чем последних искренне и поздравляем !
С лёгкой руки уважаемого Igneus хорошие перспективы этого смежно-раздельного лота вчера, 25/03/2020, превратились в полновесные 168 468 168 грн. на накопительном счёте ВТБ. Кроме того, сегодня закрылась сделка по нежилой недвижимости в Днепре (ну просто супершустрый покупатель, учитывая, что аукцион состоялся всего 10 дней назад, уже в эпоху карантина ) на сумму 5 575 886 грн. Всё это позволяет Фонду не только закрыть без промедления кредиторские требования 4-й и 6-й очереди, но и начать (с очень приличного по размеру транша!) выплаты 7-й очереди кредиторов - юридическим лицам, с чем последних искренне и поздравляем !
До короновируса в Фонде был боевой настрой даже продлить сроки ликвидации и закрыть 7-ю целиком..