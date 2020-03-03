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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1737173817391740

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:49

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

4,6 закрывают. Скоро будет об'явление. Деньги на счету, документы подписаны. Реформатор Петро вместе самыми надежным банком России оставил отпечаток в моей психике на долго. Все добра.
Востаннє редагувалось rsq в Сер 25 бер, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:18

  rsq написав:4,6 закрыват. Скоро будет об'явление. Деньги на счету, документы подписаны. Реформатор Петро вместе самыми надежным банком России оставил отпечаток в моей психике на долго. Все добра.
спасибо,ожидаем линк на сайте Фонда. Да,налом нынче не сильно балуют публику в столице
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:50

  rsq написав:4,6 закрывают. Скоро будет об'явление. Деньги на счету, документы подписаны. Реформатор Петро вместе самыми надежным банком России оставил отпечаток в моей психике на долго. Все добра.

Долой депрессию :D

https://www.youtube.com/watch?v=8s98S9WE4Dk
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 05:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

.....открываю шампанское, коньяк в готовности....
А если честно, то с первого дня не было уверенности, что ВТБ не растащат по углам и 4 очереди что-то перепадёт.....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:55

  Igneus написав:... перспективы, конечно, хорошие, так как 26 февраля 2020 года состоялись еще и торги по пулу активов ВТБ и ВиЭйБи, где была предложена цена за этот лот 240 154 100 грн.:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-02-05-000083-b

С лёгкой руки уважаемого Igneus хорошие перспективы этого смежно-раздельного лота :oops: вчера, 25/03/2020, превратились в полновесные 168 468 168 грн. на накопительном счёте ВТБ.
Кроме того, сегодня закрылась сделка по нежилой недвижимости в Днепре (ну просто супершустрый покупатель, учитывая, что аукцион состоялся всего 10 дней назад, уже в эпоху карантина :mrgreen: ) на сумму 5 575 886 грн.
Всё это позволяет Фонду не только закрыть без промедления кредиторские требования 4-й и 6-й очереди, но и начать (с очень приличного по размеру транша!) выплаты 7-й очереди кредиторов - юридическим лицам, с чем последних искренне и поздравляем :lol: !
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:49

  Doubting Thomas написав:
  Igneus написав:... перспективы, конечно, хорошие, так как 26 февраля 2020 года состоялись еще и торги по пулу активов ВТБ и ВиЭйБи, где была предложена цена за этот лот 240 154 100 грн.:
https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-02-05-000083-b

С лёгкой руки уважаемого Igneus хорошие перспективы этого смежно-раздельного лота :oops: вчера, 25/03/2020, превратились в полновесные 168 468 168 грн. на накопительном счёте ВТБ.
Кроме того, сегодня закрылась сделка по нежилой недвижимости в Днепре (ну просто супершустрый покупатель, учитывая, что аукцион состоялся всего 10 дней назад, уже в эпоху карантина :mrgreen: ) на сумму 5 575 886 грн.
Всё это позволяет Фонду не только закрыть без промедления кредиторские требования 4-й и 6-й очереди, но и начать (с очень приличного по размеру транша!) выплаты 7-й очереди кредиторов - юридическим лицам, с чем последних искренне и поздравляем :lol: !


До короновируса в Фонде был боевой настрой даже продлить сроки ликвидации и закрыть 7-ю целиком..
rsq
 
Повідомлень: 117
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