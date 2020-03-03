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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:48
Комусь уже капнуло на рахунок?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:34
....ещё нет, но от агента Абвера стало известно, что до конца недели или следующая, оставшиеся 10 процентов упадут от фонда пограбунку
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abc111
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