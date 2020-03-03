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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:48
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Комусь уже капнуло на рахунок?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:34
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
....ещё нет, но от агента Абвера стало известно, что до конца недели или следующая, оставшиеся 10 процентов упадут от фонда пограбунку
Додано: Чет 09 кві, 2020 04:41
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 02 квітня 2020 року № 710 погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») на суму 64 433 630,49 грн, що становить у процентному співвідношенні 10% від загальної суми черги.
У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» продовжується задоволення вимог четвертої черги кредиторів. В результаті, розмір задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 644 336 304,87 грн, що становить 100% від загальної суми четвертої черги.
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