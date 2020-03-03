ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:48
Комусь уже капнуло на рахунок?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:34
....ещё нет, но от агента Абвера стало известно, что до конца недели или следующая, оставшиеся 10 процентов упадут от фонда пограбунку
abc111
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Додано: Чет 09 кві, 2020 04:41
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 02 квітня 2020 року № 710 погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») на суму 64 433 630,49 грн, що становить у процентному співвідношенні 10% від загальної суми черги.
У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» продовжується задоволення вимог четвертої черги кредиторів. В результаті, розмір задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 644 336 304,87 грн, що становить 100% від загальної суми четвертої черги.
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... t-vtb-bank
nozorrog
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:08
flyman написав:
Комусь уже капнуло на рахунок?
Ше вчора почало капати, чому всi мочать незрозумiло.
netman
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:15
abc111 написав:
....ещё нет, но от агента Абвера стало известно, что до конца недели или следующая, оставшиеся 10 процентов упадут от фонда пограбунку
Альфа. Только что. Расчёт окончен
!
Doubting Thomas
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:23
укргаз порадовал в 10 утра
orhidf
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:47
....Приват приход !
abc111
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:48
...вот и позади эпопея со сбитым Банком
Скажу честно...хранил около 3 фондов, риск был, но писец пришел ооооочень внезапно. Жизнь продолжается
abc111
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:19
Doubting Thomas написав: abc111 написав:
....ещё нет, но от агента Абвера стало известно, что до конца недели или следующая, оставшиеся 10 процентов упадут от фонда пограбунку
Альфа. Только что. Расчёт окончен
!
Странно, у меня ничего (тоже Альфа)... Но рад, что эпопея подходит к концу.
Andreww
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:32
Andreww написав: Doubting Thomas написав: abc111 написав:
....ещё нет, но от агента Абвера стало известно, что до конца недели или следующая, оставшиеся 10 процентов упадут от фонда пограбунку
Альфа. Только что. Расчёт окончен
!
Странно, у меня ничего (тоже Альфа)... Но рад, что эпопея подходит к концу.
Должно быть в Альфе!
Igneus
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