Igneus
Уже пришло, пару минут назад. Всех поздравляю! Не верил в такой оптимистичный для физиков исход, а ведь Фонд еще даже не продал самый ценный актив - главный офис.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:49
Igneus
Уже пришло, пару минут назад. Всех поздравляю! Не верил в такой оптимистичный для физиков исход, а ведь Фонд еще даже не продал самый ценный актив - главный офис.
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:19
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Таки да. Все 100% налицо. Видимо, это было банкротство "по согласованию сторон". С рядом условий. Мы уходим, а вы делаете то-то, то-то и то-то. Темная история.
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:56
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Физикам-депозитчикам в итоге в каком размере вернули?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 11 кві, 2020 16:26
Додано: Нед 12 кві, 2020 11:31
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Не было никакого "согласования сторон" - тупо пришли и зарезали абсолютно рабочий банк с огромной кучей активов. Настолько огромной, что даже после дерибана от ФГВФЛ осталось куча денег, которой хватило на всех. Решение было абсолютно политическое, к экономике отношения не имеет. Цитирую фонд - "Все всё понимают - так надо..."
Лично я удивлен, что Порох не рискнул Сбер закрыть, а только ПИБ и ВТБ. Сбер банально спас его большой розничный портфель, а корпоративные ПИБ и ВТБ закрыть было - плёвое дело, что он и сделал.
R.I.P. ВТБ. Хороший был банк.
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:45
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Согласен. У меня про ВТБ больше позитивных чем негативных воспоминаний.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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