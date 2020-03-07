RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1739174017411742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:49

Igneus
Уже пришло, пару минут назад. Всех поздравляю! Не верил в такой оптимистичный для физиков исход, а ведь Фонд еще даже не продал самый ценный актив - главный офис.
Andreww
 
Повідомлень: 113
З нами з: 25.03.10
Подякував: 227 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:19

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Таки да. Все 100% налицо. Видимо, это было банкротство "по согласованию сторон". С рядом условий. Мы уходим, а вы делаете то-то, то-то и то-то. Темная история.
hhaqualung4_hh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:56

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Физикам-депозитчикам в итоге в каком размере вернули?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5732
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:26

  Investor_K написав:Физикам-депозитчикам в итоге в каком размере вернули?

В размере до 200 тысяч гривен в декабре 2018 года.
А все, что свыше 200 тысяч гривен, тремя траншами в ноябре 2019 года (35%), феврале 2020 года (55%) и в апреле 2020 года (10%), то есть полностью (100%).
Igneus
 
Повідомлень: 526
З нами з: 29.08.18
Подякував: 187 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:31

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  hhaqualung4_hh написав:Видимо, это было банкротство "по согласованию сторон"

Не было никакого "согласования сторон" - тупо пришли и зарезали абсолютно рабочий банк с огромной кучей активов. Настолько огромной, что даже после дерибана от ФГВФЛ осталось куча денег, которой хватило на всех. Решение было абсолютно политическое, к экономике отношения не имеет. Цитирую фонд - "Все всё понимают - так надо..."
Лично я удивлен, что Порох не рискнул Сбер закрыть, а только ПИБ и ВТБ. Сбер банально спас его большой розничный портфель, а корпоративные ПИБ и ВТБ закрыть было - плёвое дело, что он и сделал.
R.I.P. ВТБ. Хороший был банк.
LutsMan
 
Повідомлень: 821
З нами з: 10.06.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:45

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Согласен. У меня про ВТБ больше позитивных чем негативных воспоминаний.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5732
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:57

33% акций российского Сбера принадлежат американским инвесторам. Попытка обанкротить его украинскую дочку, думаю, была бы чревата весьма неприятными последствиями для тех, кто рискнул бы это сделать.
hhaqualung4_hh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 01:22

  hhaqualung4_hh написав:33% акций российского Сбера принадлежат американским инвесторам. Попытка обанкротить его украинскую дочку, думаю, была бы чревата весьма неприятными последствиями для тех, кто рискнул бы это сделать.

У российского ВТБ тоже есть иностранные акционеры, однако это не помогло его украинской дочке: https://www.gazeta.ru/business/2013/05/22/5333265.shtml
Igneus
 
Повідомлень: 526
З нами з: 29.08.18
Подякував: 187 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 01:47

  Igneus написав:
  Investor_K написав:Физикам-депозитчикам в итоге в каком размере вернули?

В размере до 200 тысяч гривен в декабре 2018 года.
А все, что свыше 200 тысяч гривен, тремя траншами в ноябре 2019 года (35%), феврале 2020 года (55%) и в апреле 2020 года (10%), то есть полностью (100%).


Это получается единственный банк на покое, по которому расчет был "выше 200 тыс" или ещё какие-то банки, упавшие/сваленные после 2014 года, отдавали сверх фонда?
И из каких денег шёл расчет?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2146
З нами з: 11.10.16
Подякував: 956 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 02:14

  Alex2007 написав:
  Igneus написав:
  Investor_K написав:Физикам-депозитчикам в итоге в каком размере вернули?

В размере до 200 тысяч гривен в декабре 2018 года.
А все, что свыше 200 тысяч гривен, тремя траншами в ноябре 2019 года (35%), феврале 2020 года (55%) и в апреле 2020 года (10%), то есть полностью (100%).

Это получается единственный банк на покое, по которому расчет был "выше 200 тыс" или ещё какие-то банки, упавшие/сваленные после 2014 года, отдавали сверх фонда? И из каких денег шёл расчет?

Нет, ВТБ не единственный банк, который погасил требования вкладчиков 200+. Есть банки, которые не только погасили требования вкладчиков 200+, но и начали погашать или уже погасили требования юридических лиц. Список этих банков можете посмотреть здесь: http://www.fg.gov.ua/not-paying/rozrakh ... redytoramy

ВТБ до погашения требований юридических лиц еще не приступал, но должен уже начать, поскольку для этого еще остались ликвидные активы, например, главный офис в Киеве недалеко от метро "Театральная".

Расчет с вкладчиками 200+ осуществлялся засчет реализации ликвидных жилой и нежилой недвижимости, земельных участков, а также прав требования по кредитным договорам, среди которых были договоры на большие суммы.
Igneus
 
Повідомлень: 526
З нами з: 29.08.18
Подякував: 187 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1739174017411742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 824, 825, 826
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 01:28
8252 1502044
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 14:30
RuslanKyiv
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4842, 4843, 4844
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 17:06
48436 24669555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 12:44
Igneus
Банк Таврика - БАНКРОТ 1 ... 84, 85, 86
Anonymous » Сер 30 бер, 2005 17:58
850 3131785
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 21:08
avjej

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84441)
15.04.2020 02:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.