Додано: Чет 14 тра, 2020 18:02

14.05.2020

Задов. вимог кредиторів, 6 черга, зг. РД№ 710 від 02.04.2020р.



... вот это банк был на 6 очередей хватило ! не то что всякое местное Г !

... при чем на всю 6 очередь хватило ... увалили живой работающий банк ...



интересно - а был какой-то банк у которого хватило более, чем на 6 очередей ... при чем тут же 6-я рчередь выплачена всем, т.е. есть остаток на 7-ю даже как минимум ... если на всех не хватает то делят пропорционально ... а мне пришел полный долг значит хватило на всю 6-ю очередь и еще есть как мин. на часть для седьмой ...



спасибо ВТБ, покойся с миром ... любим, помним, скорбим

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