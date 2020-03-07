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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1740174117421743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 22:32

У российского ВТБ тоже есть иностранные акционеры, однако это не помогло его украинской дочке: https://www.gazeta.ru/business/2013/05/22/5333265.shtml[/quote]

Герман Греф - член международного совета банка J.P.Morgan Chase. Видимо, у Сбера крыша понадежнее.
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 15:32

Звонил сегодня ВТБ !

Думаю, чего это покойники мною интересуются ...
А кура говорит - мы платим 6-ю !! очередт пришлите заяву на свои реквизиты с ебаном. Говорю - мою а ебан-калькулятором религия запрещает пользоваться? Говорит нужна бумажка ... говорю - ну ОК ..

Увалили такой банк - бабок было как *г****, что даже на 6-ю очередь хватило ...

Слава ВТБ !

Ганьба увалившим банк, который кормил свиней !
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 16:49

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  IMPRINTER написав:Ганьба увалившим банк

Супостат пу і завалив банку...не підкинув грошенят в капітал які Катерина вимагала.
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 16:58

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Ганьба увалившим банк

Супостат пу і завалив банку...не підкинув грошенят в капітал які Катерина вимагала.

По+Го
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:02

пришло бабло

14.05.2020
Задов. вимог кредиторів, 6 черга, зг. РД№ 710 від 02.04.2020р.

... вот это банк был на 6 очередей хватило ! не то что всякое местное Г !
... при чем на всю 6 очередь хватило ... увалили живой работающий банк ...

интересно - а был какой-то банк у которого хватило более, чем на 6 очередей ... при чем тут же 6-я рчередь выплачена всем, т.е. есть остаток на 7-ю даже как минимум ... если на всех не хватает то делят пропорционально ... а мне пришел полный долг значит хватило на всю 6-ю очередь и еще есть как мин. на часть для седьмой ...

спасибо ВТБ, покойся с миром ... любим, помним, скорбим
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:16

  IMPRINTER написав:Звонил сегодня ВТБ !

Думаю, чего это покойники мною интересуются ...
А кура говорит - мы платим 6-ю !! очередт пришлите заяву на свои реквизиты с ебаном. Говорю - мою а ебан-калькулятором религия запрещает пользоваться? Говорит нужна бумажка ... говорю - ну ОК ..

Увалили такой банк - бабок было как *г****, что даже на 6-ю очередь хватило ...

Слава ВТБ !

Ганьба увалившим банк, который кормил свиней !


это то что после 200к+?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:49

proftpd66
Да. Следующие юрики - 7я очередь.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:02

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

proftpd66 написав:
  IMPRINTER написав:Звонил сегодня ВТБ !

Думаю, чего это покойники мною интересуются ...
А кура говорит - мы платим 6-ю !! очередт пришлите заяву на свои реквизиты с ебаном. Говорю - мою а ебан-калькулятором религия запрещает пользоваться? Говорит нужна бумажка ... говорю - ну ОК ..

Увалили такой банк - бабок было как *г****, что даже на 6-ю очередь хватило ...

Слава ВТБ !

Ганьба увалившим банк, который кормил свиней !


это то что после 200к+?
То что после 200к - это 4-я очередь, уже все выплатили
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