Герман Греф - член международного совета банка J.P.Morgan Chase. Видимо, у Сбера крыша понадежнее.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 17 кві, 2020 22:32
У российского ВТБ тоже есть иностранные акционеры, однако это не помогло его украинской дочке:
Герман Греф - член международного совета банка J.P.Morgan Chase. Видимо, у Сбера крыша понадежнее.
Додано: Чет 30 кві, 2020 15:32
Звонил сегодня ВТБ !
Думаю, чего это покойники мною интересуются ...
А кура говорит - мы платим 6-ю !! очередт пришлите заяву на свои реквизиты с ебаном. Говорю - мою а ебан-калькулятором религия запрещает пользоваться? Говорит нужна бумажка ... говорю - ну ОК ..
Увалили такой банк - бабок было как *г****, что даже на 6-ю очередь хватило ...
Слава ВТБ !
Ганьба увалившим банк, который кормил свиней !
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Додано: Чет 30 кві, 2020 16:49
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Супостат пу і завалив банку...не підкинув грошенят в капітал які Катерина вимагала.
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Додано: Чет 30 кві, 2020 16:58
По+Го
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 14 тра, 2020 18:02
пришло бабло
14.05.2020
Задов. вимог кредиторів, 6 черга, зг. РД№ 710 від 02.04.2020р.
... вот это банк был на 6 очередей хватило ! не то что всякое местное Г !
... при чем на всю 6 очередь хватило ... увалили живой работающий банк ...
интересно - а был какой-то банк у которого хватило более, чем на 6 очередей ... при чем тут же 6-я рчередь выплачена всем, т.е. есть остаток на 7-ю даже как минимум ... если на всех не хватает то делят пропорционально ... а мне пришел полный долг значит хватило на всю 6-ю очередь и еще есть как мин. на часть для седьмой ...
спасибо ВТБ, покойся с миром ... любим, помним, скорбим
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:16
это то что после 200к+?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:02
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
То что после 200к - это 4-я очередь, уже все выплатили
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