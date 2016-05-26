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БТА Банк

БТА Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БТА Банк 3.1 5 28
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 14 кві, 2017 13:03

Re: БТА Банк

БТА розрахувався і закривається незабаром
На його місці зразу з тим же персоналом відкривається відділення банку інвестицій та заощаджень
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2017 14:50

  wolt450 написав:БТА розрахувався і закривається незабаром
На його місці зразу з тим же персоналом відкривається відділення банку інвестицій та заощаджень

Хм ... той же персоналЪ, таке наче можливо коли споріднені банкстери :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2017 14:30

копейка рубль бережет ??

http://btabank.ua/ukr/bank_media.php?news_id=752

26.06.2017
Шановні клієнти!

До уваги власників карток Platinum та Corporate Mastercard від БТА Банк, які мають привілею вільного доступу до бізнес-зали Mastercard Lounge, розташованої у терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль». З 1 липня 2017 року змінюються умови входу до бізнес-зали. Починаючи з цієї дати, буде включена функція перевірки балансу рахунку та при проведенні картки через POS термінал на ресепшені бізнес-зал у на рахунку клієнта буде тимчасово заблоковано 1 грн.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2017 10:44

Re: БТА Банк

Как банк отдает депозиты грн/дол
diradio
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2017 12:33

  diradio написав:Как банк отдает депозиты грн/дол

декабрь 2016 - 400 уе дивидендов выдали , продлил на год . Сейчас без малейшего - на руках текущий в уе , карт не использую
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2017 13:57

  sens написав:
  diradio написав:Как банк отдает депозиты грн/дол

декабрь 2016 - 400 уе дивидендов выдали , продлил на год . Сейчас без малейшего - на руках текущий в уе , карт не использую

Як зараз справи в банку ? Шукаю розрахунковий банк, БТА в моєму списку.
freeman
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2017 14:11

  freeman написав:Як зараз справи в банку ? Шукаю розрахунковий банк, БТА в моєму списку.

тихо как в гробу :)
осенью занес немного на депо - ставка была более-менее, сейчас опять ставки на пол уронили.
ИБ есть, но голый (только базовое), МБ нет, отделений мало, вроде только 2 в Киеве осталось.
по расчётам не скажу, кроме депо не пользуюсь.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2017 14:42

  Skiw написав:
  freeman написав:Як зараз справи в банку ? Шукаю розрахунковий банк, БТА в моєму списку.

тихо как в гробу :)
осенью занес немного на депо - ставка была более-менее, сейчас опять ставки на пол уронили.
ИБ есть, но голый (только базовое), МБ нет, отделений мало, вроде только 2 в Киеве осталось.
по расчётам не скажу, кроме депо не пользуюсь.

Дякую, тоді з ними почекаю.
freeman
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:28

В связи с закрытием БМ Банка решил открыть счета в этом банке, с зав отделением достигли договоренности о приемлемом тарифе, хотя решения ждал 2 недели, подписал карточки у нотариуса, принес весь пакет документов по предприятию, начали оформлять, оказалось не так просто, оказывается юристы банка трактуют законы по своему, надо идти к реестратору сканировать Устав заносить в единый реестр и приносить им опись.Предприятие действует с 2014 года и Устав нотариально заверен. По ФОП тоже прикол, оказывается тарифный комитет утвердил тариф на 3 месяца, а далее как всем по полной программе. Собрал я все, посчитал убытки и пошел в другой банк, выходит не нужны Банку Туран Ален новые клиенты. Сейчас быстро и просто оформил счета в банке заощаджеть и инвестиций, и тарифы не надо согласовывать и Устав не надо сканировать. Может я в чем-то не прав не знаю.
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