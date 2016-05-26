БТА розрахувався і закривається незабаром
На його місці зразу з тим же персоналом відкривається відділення банку інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 кві, 2017 13:03
Re: БТА Банк
БТА розрахувався і закривається незабаром
На його місці зразу з тим же персоналом відкривається відділення банку інвестицій та заощаджень
Додано: Суб 15 кві, 2017 14:50
Хм ... той же персоналЪ, таке наче можливо коли споріднені банкстери
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Чет 29 чер, 2017 14:30
копейка рубль бережет ??
26.06.2017
Шановні клієнти!
До уваги власників карток Platinum та Corporate Mastercard від БТА Банк, які мають привілею вільного доступу до бізнес-зали Mastercard Lounge, розташованої у терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль». З 1 липня 2017 року змінюються умови входу до бізнес-зали. Починаючи з цієї дати, буде включена функція перевірки балансу рахунку та при проведенні картки через POS термінал на ресепшені бізнес-зал у на рахунку клієнта буде тимчасово заблоковано 1 грн.
никому не верю
Додано: Пон 31 лип, 2017 10:44
Re: БТА Банк
Как банк отдает депозиты грн/дол
Додано: Пон 31 лип, 2017 12:33
декабрь 2016 - 400 уе дивидендов выдали , продлил на год . Сейчас без малейшего - на руках текущий в уе , карт не использую
никому не верю
Додано: Чет 23 лис, 2017 13:57
Додано: Чет 23 лис, 2017 14:11
тихо как в гробу
осенью занес немного на депо - ставка была более-менее, сейчас опять ставки на пол уронили.
ИБ есть, но голый (только базовое), МБ нет, отделений мало, вроде только 2 в Киеве осталось.
по расчётам не скажу, кроме депо не пользуюсь.
Skiw
Додано: Чет 23 лис, 2017 14:42
Дякую, тоді з ними почекаю.
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:28
В связи с закрытием БМ Банка решил открыть счета в этом банке, с зав отделением достигли договоренности о приемлемом тарифе, хотя решения ждал 2 недели, подписал карточки у нотариуса, принес весь пакет документов по предприятию, начали оформлять, оказалось не так просто, оказывается юристы банка трактуют законы по своему, надо идти к реестратору сканировать Устав заносить в единый реестр и приносить им опись.Предприятие действует с 2014 года и Устав нотариально заверен. По ФОП тоже прикол, оказывается тарифный комитет утвердил тариф на 3 месяца, а далее как всем по полной программе. Собрал я все, посчитал убытки и пошел в другой банк, выходит не нужны Банку Туран Ален новые клиенты. Сейчас быстро и просто оформил счета в банке заощаджеть и инвестиций, и тарифы не надо согласовывать и Устав не надо сканировать. Может я в чем-то не прав не знаю.
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