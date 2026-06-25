Погашение по ОВДП UA4000230213 (по 12.03), купленные через Дию, зашло на счет Сенса 12.03 в 14:46. Те же облигации, купленные у Сенса, так же через Дию, погасились 12.03 в 15:02.
Но гарантий не дает никто, что выплаты всегда так быстро происходят.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 20 бер, 2025 16:21
Погашение по ОВДП UA4000230213 (по 12.03), купленные через Дию, зашло на счет Сенса 12.03 в 14:46. Те же облигации, купленные у Сенса, так же через Дию, погасились 12.03 в 15:02.
Но гарантий не дает никто, что выплаты всегда так быстро происходят.
Додано: Чет 20 бер, 2025 16:51
Додано: Вів 20 тра, 2025 09:04
Купівля облігіцій через дію у партнера Кінто! Кошти списалис
Цікавить чи багато таких ситуацій як в мене, купував військові облігації через дію у партнера Кінто 06.05.2025, спочатку висіла заявка в обробці 7-8 днів, потім я звернувся в тех підтримку дії і до кінто, на десятий день заявку відхилили, але кошти по сьогоднішній день не повернулися!? Мене дуже хвилює питання, це так довго процедура повернення коштів займає чи як це розуміти? Звертався до партнера кінто, вони просять чек у пдф форматі, у застосунку приват 24 через який пройшла оплата чек є тільки Post terminal(скріншот у вигляді яка сума і коли була списана)
До дії звісно звернувся, зареєстрували звернення і постійно пишуть очікуйте! Я не розумію вже пів місяця пройшло, а в мене ні облігацій ні коштів ((
Може хто підкаже як пришвидшити цю процедуру?
Додано: Вів 24 чер, 2025 12:44
як вирішилось (чи не вирішилось) ваше питання?
Додано: Сер 24 чер, 2026 18:14
Кінто
asti
Кінто не заплатив ще нікому
Додано: Чет 25 чер, 2026 09:20
Додано: Чет 25 чер, 2026 10:18
Re: Кінто
Кінто, гдє бабло ??!!
Додано: Чет 25 чер, 2026 10:51
Маякніть, будь ласка, як КІНТО почне виплачувати по ОВДП. А то все сьогодні пропали з "Дії", а виплат на жодну з трьох карт Дія - досі немає.
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