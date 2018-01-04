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Банк Інвестицій і заощаджень

Банк Інвестицій і заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і заощаджень 2.9 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
8
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 21:17

  1007qwert написав:Кто-то здесь может ответить, - в субботу банк не работает?

конечно не работает!
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 22:26

  1007qwert написав:Кто-то здесь может ответить, - в субботу банк не работает?

На питання відповідає список відділень. З іншого боку, перелік операцій, що банк виконує у суботу, обмежений.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 05:30

Коллеги, СМС за 10 грн. по карте к депо - это отключаемая функция?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 07:17

  guntherhouse777 написав:Коллеги, СМС за 10 грн. по карте к депо - это отключаемая функция?

Да.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 08:02

  lubopytnaya написав:
  guntherhouse777 написав:Коллеги, СМС за 10 грн. по карте к депо - это отключаемая функция?

Да.

Спасибо. У нас новое отделение, девочка так неуверенно говорила прото,что 10 грн.-это незыблемо и свято.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 10:33

1007qwert
Смотря в каком городе.
ViktoriiaSi
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:52

как там у них?

как там у них с финмониторингом?
за 200к +1грн дают надбавочку, нет проблем им 200к занести????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:03

  Goodman написав:как там у них с финмониторингом?
за 200к +1грн дают надбавочку, нет проблем им 200к занести????

Идите в отделение,хз что с нг у них в голове
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:09

  Goodman написав:как там у них с финмониторингом?
за 200к +1грн дают надбавочку, нет проблем им 200к занести????

500 грн. на неделю- получите +0,5% грн. и 0,25%$.
guntherhouse777
 
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