|
|
|
Банк Інвестицій і заощаджень
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 гру, 2017 21:17
1007qwert написав:
Кто-то здесь может ответить, - в субботу банк не работает?
конечно не работает!
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1508
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2017 22:26
1007qwert написав:
Кто-то здесь может ответить, - в субботу банк не работает?
На питання відповідає список
відділень. З іншого боку, перелік операцій, що банк виконує у суботу, обмежений.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 1982
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2017 05:30
Коллеги, СМС за 10 грн. по карте к депо - это отключаемая функция?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 гру, 2017 07:17
guntherhouse777 написав:
Коллеги, СМС за 10 грн. по карте к депо - это отключаемая функция?
Да.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3051
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1048 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 гру, 2017 08:02
lubopytnaya написав: guntherhouse777 написав:
Коллеги, СМС за 10 грн. по карте к депо - это отключаемая функция?
Да.
Спасибо. У нас новое отделение, девочка так неуверенно говорила прото,что 10 грн.-это незыблемо и свято.)
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2017 10:33
1007qwert
Смотря в каком городе.
-
ViktoriiaSi
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 24.05.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:52
как там у них с финмониторингом?
за 200к +1грн дают надбавочку, нет проблем им 200к занести????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2318
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:03
Goodman написав:
как там у них с финмониторингом?
за 200к +1грн дают надбавочку, нет проблем им 200к занести????
Идите в отделение,хз что с нг у них в голове
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10375
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2018 23:09
Goodman написав:
как там у них с финмониторингом?
за 200к +1грн дают надбавочку, нет проблем им 200к занести????
500 грн. на неделю- получите +0,5% грн. и 0,25%$.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29579
|3636755
|
|
|51196
|6685918
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12007
|2360386
|
реклама
|