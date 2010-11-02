Банк Інвестицій і заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 гру, 2017 21:17
1007qwert написав:
Кто-то здесь может ответить, - в субботу банк не работает?
конечно не работает!
novichok
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Додано: П'ят 08 гру, 2017 22:26
1007qwert написав:
Кто-то здесь может ответить, - в субботу банк не работает?
На питання відповідає
список
відділень. З іншого боку, перелік операцій, що банк виконує у суботу, обмежений.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 14 гру, 2017 05:30
Коллеги, СМС за 10 грн. по карте к депо - это отключаемая функция?
guntherhouse777
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Додано: Чет 14 гру, 2017 07:17
guntherhouse777 написав:
Коллеги, СМС за 10 грн. по карте к депо - это отключаемая функция?
Да.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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1
Додано: Чет 14 гру, 2017 08:02
lubopytnaya написав: guntherhouse777 написав:
Коллеги, СМС за 10 грн. по карте к депо - это отключаемая функция?
Да.
Спасибо. У нас новое отделение, девочка так неуверенно говорила прото,что 10 грн.-это незыблемо и свято.)
guntherhouse777
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Додано: Чет 21 гру, 2017 10:33
1007qwert Смотря в каком городе.
ViktoriiaSi
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Додано: Чет 04 січ, 2018 21:52
как там у них с финмониторингом?
за 200к +1грн дают надбавочку, нет проблем им 200к занести????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Чет 04 січ, 2018 22:03
Goodman написав:
как там у них с финмониторингом?
за 200к +1грн дают надбавочку, нет проблем им 200к занести????
Идите в отделение,хз что с нг у них в голове
никому не верю
sens
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Додано: Чет 04 січ, 2018 23:09
Goodman написав:
как там у них с финмониторингом?
за 200к +1грн дают надбавочку, нет проблем им 200к занести????
500 грн. на неделю- получите +0,5% грн. и 0,25%$.
guntherhouse777
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Додано: Нед 04 бер, 2018 16:24
zvir написав:
Відкрилася у місті філія (чи відділення, не звернув уваги), пропонують депозити під 16,5 зкапіталізацією на 12 міс.+безкоштовно відкриття поточного рах. Це найвищі % в нашому місті. Я розумію, новий, залучення коштів і все таке, але все ж хотілось би почути відгуки людей, які стикалися з цим банком? Буду вдячний.
Банк инвестиций и сбережений
...филиал может новый, а банк уже имеет небольшой стаж..
abc111
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