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Банк Інвестицій і заощаджень

Банк Інвестицій і заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і заощаджень 2.9 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:00

Re: Банк Інвестицій і заощаджень

З 15.03 падає на 0.25% валюта
wolt450
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Повідомлень: 3002
З нами з: 07.12.10
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  #<1 ... 25262728
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