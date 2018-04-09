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Банк Інвестицій і заощаджень

Банк Інвестицій і заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і заощаджень 2.9 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:00

Re: Банк Інвестицій і заощаджень

З 15.03 падає на 0.25% валюта
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 07:35

  wolt450 написав:З 15.03 падає на 0.25% валюта

А как себя чувствуют прибыльные карточки? Мне доллар по 3% на бессрочно интереснее
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:12

http://www.credit-rating.ua/ru/events/p ... ses/14279/
З позитиву
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:31

sens

% начисляются каждый день, выплачивают в конце месяца, проблем не было + оформляется карточка GOLD.
:D
ViktoriiaSi
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:22

Re: Банк Інвестицій і заощаджень

Кто что думает про этот банк? Ставка в долларах 4,75% - одна из самых высоких на рынке, есть ли смысл сюда заносить, или большой риск потом терять время и проценты на Фонде?
Сержик
 
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