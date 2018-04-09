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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:00
Re: Банк Інвестицій і заощаджень
З 15.03 падає на 0.25% валюта
Додано: Чет 08 бер, 2018 07:35
А как себя чувствуют прибыльные карточки? Мне доллар по 3% на бессрочно интереснее
никому не верю
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:12
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:31
sens
% начисляются каждый день, выплачивают в конце месяца, проблем не было + оформляется карточка GOLD.
Додано: Пон 09 кві, 2018 23:22
Re: Банк Інвестицій і заощаджень
Кто что думает про этот банк? Ставка в долларах 4,75% - одна из самых высоких на рынке, есть ли смысл сюда заносить, или большой риск потом терять время и проценты на Фонде?
Додано: Вів 10 кві, 2018 05:29
на год и за год , гусарские банки только в теории аудита надёжные . ставка на год у прокредита всего 3%,зато уверенности больше.
никому не верю
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