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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 бер, 2018 00:00
Re: Банк Інвестицій і заощаджень
З 15.03 падає на 0.25% валюта
Додано: Чет 08 бер, 2018 07:35
А как себя чувствуют прибыльные карточки? Мне доллар по 3% на бессрочно интереснее
никому не верю
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:12
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:31
sens
% начисляются каждый день, выплачивают в конце месяца, проблем не было + оформляется карточка GOLD.
Додано: Пон 09 кві, 2018 23:22
Re: Банк Інвестицій і заощаджень
Кто что думает про этот банк? Ставка в долларах 4,75% - одна из самых высоких на рынке, есть ли смысл сюда заносить, или большой риск потом терять время и проценты на Фонде?
Додано: Вів 10 кві, 2018 05:29
на год и за год , гусарские банки только в теории аудита надёжные . ставка на год у прокредита всего 3%,зато уверенности больше.
никому не верю
Додано: Сер 09 тра, 2018 21:39
Денежные переводы. Киев
Хотела выразить свое восхищение работой сотрудников банка. На днях мне нужно было отправить денежный перевод в другую страну. Так, как я никогда этого не делала, были большие сомнения и опасения. Сотрудники банка меня профессионально, вежливо и самое главное доходчиво проконсультировали и в дальнейшем помогли осуществить нужную мне операцию. Теперь со всеми вопросами буду приходить только в этот банк.
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:17
Депозити
Відкрив у 2017 депозит на 3 роки у гривнях. У БІС-банку пропонують вигідні умови і відсотки виплачують своєчасно.Поки проблем нема.
Додано: Чет 10 тра, 2018 21:47
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Такс, тривожні дзвоники...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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